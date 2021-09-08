Миссия – защищать и наставлять

Какова роль попечительского совета в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Зачем детям нужны наставники? На эти и другие вопросы ответили участники круглого стола, прошедшего в Усть-Каменогорске.

Круглый стол на тему «Попечительский совет как эффективный инструмент формирования системы наставничества в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» прошёл в Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова.

Мероприятие состоялось под председательством вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асыловой. Модератором выступила советник министра образования и науки РК Раиса Шер.

– Глава государства всегда уделяет большое внимание взаимодействию государственных органов и гражданского сектора. В Послании, озвученном 1 сентября этого года, также сделал акцент на этом направлении, – говорит Бибигуль Асылова. – Министерство образования и науки проявляет свою открытость и готовность работать с гражданским сектором, с неправительственными организациями по всем вопросам, касающимся и сферы образования, и сферы защиты прав детей.

По её словам, цель этой встречи – показать работу попечительских советов, гражданского сектора, вовлечь их в деятельность организаций образования и в результате выработать чёткий алгоритм деятельности попечительских советов.

– В настоящее время МОН РК работает над изменением положения попечительских советов, – добавила Бибигуль Асылова. – Очень отрадно, что наши соотечественники проявляют свою гражданскую позицию и изъявляют желание участвовать в жизни организаций образования.

Также вице-министр объяснила, почему круглый стол, посвящённый столь важной теме, был организован именно в Усть-Каменогорске. Дело в том, что именно здесь наблюдается один из самых наилучших опытов работы попечительских советов на базе детских домов. Это детский дом «Умит».

Участниками круглого стола стали депутат Сената Парламента РК, член попечительского совета КГУ «Детский дом «Умит» Ольга Булавкина, председатель ОО «Попечительский совет организаций образования QOLDAU» Фарида Эйвазова, советник министра труда и социальной защиты населения РК, вице-президент ОФ «Best for Kids» Эмин Аскеров, председатель попечительского совета КГУ «Детский дом «Умит» Назигуль Ахметкалиева, ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген и другие.

В онлайн-режиме за трансляцией наблюдали около 300 представителей организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, членов попечительских советов этих организаций.

– Основной целью деятельности попечительских советов является содействие в развитии материально-технической базы, обеспечение качества образования, совершенствование организации питания обучающихся, проведение спортивно-массовых, социально-культурных и образовательных мероприятий. Самое главное – определить, не были ли нарушены конституционные права ребёнка на неприкосновенность личности и защиту от жестокого обращения, а также понять, как ребёнок социализируется, – отметила Ольга Булавкина.

В ходе встречи был обобщён опыт работы попечительских советов организаций образования Восточно-Казахстанской области, обсуждены вопросы внедрения практики наставничества в детских домах, взаимодействия общественных и государственных структур.

О развитии социального партнёрства в высших учебных заведениях рассказал ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген. По его словам, на сегодняшний день в ВКО проживают более 2500 детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Ежегодно выпускаются порядка 110 таких подростков, 15 процентов из них поступают в вузы.

В Восточно-Казахстанском университете обучаются 128 студентов-выпускников из этой категории, 98 процентов из них – на государственном образовательном гранте.

– Для оказания поддержки университет выделяет гранты для отличившихся воспитанников, победителей предметных олимпиад, проводимых вузом. Так, в этом году воспитаннику детского дома «Умит» Сергею Алпысбаеву вручён грант на весь период обучения, – сообщил Мухтар Толеген. – В целях успешной адаптации ребят в новой среде с момента поступления в вуз и до самого выпуска их будут сопровождать кураторы на основе технологии наставничества.

Одним из выдающихся примеров успешной адаптации и социализации в обществе он назвал поступок студента третьего курса, воспитанника Серебрянского детского дома – Артёма Боровикова. За смелость при спасении тонущей женщины в реке Иртыш, молодой человек награждён медалью им. С. Аманжолова, стипендией им. Абая. Также Артём получил грант университета на весь период обучения, был удостоен премий ADAM BOL AWARDS и «Iзгi жүрек».

В завершение активным наставникам и членам попечительских советов вручены медали «Друг детства». Также гости мероприятия посетили детский дом «Умит», встретились с воспитанниками, ознакомились с условиями проживания детей, достижениями выпускников. Представителями министерств и неправительственных организаций дана высокая оценка деятельности детского дома «Умит».

Добавим, подобные круглые столы предполагается проводить ежеквартально.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова