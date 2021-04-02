Ракурс

Миссия – сохранить

02.04.2021
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В год празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в ВКО разработана Дорожная карта по сохранению объектов историко-культурного наследия Семея, рассчитанная на 2021–2025 годы.

Этот важнейший программный документ был разработан по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученному в его статье «Абай и Казахстан в XXI веке». Он призван сохранить и модернизировать памятники историко-культурного наследия в историческом сердце страны. Для этого привлекаются достаточно серьезные средства как из республиканского, так и местного бюджетов.

О том, что в начале марта была принята Дорожная карта, рассказала депутат городского маслихата Семея Наталья Перцева в ходе встречи с работниками областного историко-краеведческого музея и краеведами города. Темой для разговора стали вопросы сохранения объектов историко-культурного наследия города и тех зданий, которые представляют собой исторический или архитектурный интерес и достойны, чтобы город сохранил их для будущих поколений.

Так, по мнению членов краеведческого общества «Прииртышье», Семей обладает огромными историческими и архитектурными ценностями. Ещё есть возможность спасти от разрушения десятки домов и зданий в различных частях города. Именно их при должном уходе можно показывать туристам и гостям города.

– Сейчас на всех уровнях поднимается вопрос организации внутреннего туризма. Городу присвоен статус исторического центра Казахстана, это значит, в скором времени мы можем ожидать наплыв туристов. Но что же мы будем им показывать? Никому не интересны кирпичные коробки, обшитые стеклом и пластиком. Всем интересно посмотреть на самобытную архитектуру Семея второй половины XIX – начала ХХ века. Однако сейчас в городе сложилась такая ситуация, что мы в буквальном смысле теряем здания и дома, которые составляют гордость нашего города, – посетовал краевед Павел Жуков.

По его словам, когда в Семей приезжали журналисты и съёмочные группы из других городов Казахстана, они с восторгом говорили о том, что в Семее можно без всяких декораций снимать документальные и художественные фильмы на историческую тематику. На любой улочке Татарского края нужно было только установить камеру.

В 2014 году принят Генеральный план Семея, где прописано, что именно Татарский край и центральная часть города останутся исторической его частью. Здесь сохранят дома купеческой постройки, а новые дома и здания возводить не будут. К сожалению, не всё, что прописано в этом документе, исполняется.

Краеведы представили список зданий, которые, по их мнению, стоят того, чтобы их взяло под свою опеку и охрану государство. Это купеческие дома, а также здания, в которых располагаются магазины и учреждения. Все они в частной собственности, и повлиять на их судьбу, не имея на руках охранной грамоты, практически невозможно.

– Именно из-за того, что мы не смогли в своё время собрать достаточно документов и провести обследование целого ряда очень интересных объектов, город сегодня их безвозвратно лишился, – посетовала специалист отдела экспозиций Областного историко-краеведческого музея Семея Меруерт Карамбаева.

Она многие годы выполняла в Семее функции инспектора по охране памятников истории и культуры, пока в 2015 году, в результате неразрешимой юридической коллизии, эту должность в музее не сократили. Так вот, по словам бывшего инспектора, не имея реальных полномочий по охранной деятельности, сотрудник музея просто не допускался на многие частные объекты или в закрытые учреждения, располагавшиеся в зданиях, относящихся к памятникам истории и культуры республики и области.

– Работу по охране памятников можно охарактеризовать как тяжёлую. Люди не идут навстречу, не желают соблюдать нормы закона по охране культурно-исторического наследия нашей страны. В результате, не допуская инспектора к осмотру здания, составлению актов технического и эстетического состояния объектов, хозяева доводят их до аварийного состояния. Так, мы не сумели охватить государственной охраной такие интереснейшие объекты Семея, как здания городской тюрьмы и военной комендатуры, где в середине XIX века нёс службу писатель Достоевский, – посетовала Меруерт Карамбаева.  

– В 2020 году, когда рассматривался вопрос сохранения статуса памятника и самого здания зооветинститута, Общественный совет города единогласно проголосовал за его сохранение. На днях историко-культурная экспертиза вынесла решение о сохранении той части здания, которая находится в лучшем состоянии, а также полном сохранении фасада зооветинститута. Все рекомендации будут изучены членами областной комиссии по охране объектов историко-культурного наследия, которые и примут окончательное решение, – пояснила Наталья Перцева.

Кстати, по её словам, вопрос сохранности исторических зданий в Семее занимает умы и депутатского корпуса города. Так, уже в апреле его рассмотрят на заседании фракции городского филиала партии Nur Otan, а во втором квартале намечено рассмотрение вопроса в ходе очередной сессии городского маслихата.

В преддверии этих событий и проводится подготовительная работа, в ходе которой собираются предложения представителей общественности, учёных, работников музеев и других заинтересованных лиц. Кроме того, возобновляется работа и временной комиссии по мониторингу и выявлению исторических объектов, представляющих интерес, которую создали при городском маслихате весной прошлого года. По мнению краеведов, эта комиссия должна быть не временным, а постоянно действующим органом, чтобы работа по охране памятников и иных исторических объектов проводилась изо дня в день.

Надежду на то, что будет найдено оптимальное решение наболевших вопросов, внушает принятие Дорожной карты по сохранению объектов историко-культурного наследия в Семее. Её цель: сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия Семея, а также обеспечение доступности к историческим и культурным ценностям как для граждан  Казахстана, так и для иностранных гостей. В рамках реализации Дорожной карты будет осуществляться мониторинг объектов историко-культурного наследия. Кроме того, намечено проведение комплексных мер по изучению, сохранению и восстановлению объектов историко-культурного наследия, обеспечение доступа к ним широким слоям населения посредством использования социальных сетей, печати и телевидения, а также проведение культурно-массовых мероприятий просветительского характера.

В настоящий момент в Семее насчитывается 67 памятников истории и культуры, из которых 10 – республиканского и 57 – местного значения. 29 объектов представляют собой памятники градостроительства и архитектуры, 16 – сооружения монументального искусства и ещё 12 – памятники археологии.

Уже в текущем году намечено определение охранных зон 67 памятников истории и культуры, а также разработка историко-архитектурного опорного плана и карты-схемы Семея. Этим займутся специалисты Управления культуры ВКО и представители местной исполнительной власти города. Кроме того, будет произведена паспортизация этих же памятников. Работы намечены на период с марта по декабрь текущего года.

На постоянной основе будут обновляться охранные доски и изготавливаться QR-коды на памятники истории и культуры. Также в этом году Управлением культуры ВКО запланировано изготовление 20-минутного документального фильма об объектах историко-культурного наследия Семея и выпуск книги-альбома на эту же тематику. Всего по плану на 2021 год по Дорожной карте предполагается выделение средств в сумме 31,525 млн тенге.

Главное, что уже в этом году в рамках Дорожной карты будут отреставрированы сразу девять памятников истории и культуры в городе. На эти цели выделяется более 336,837 млн тенге, из которых 59,791 млн тенге – средства республиканского бюджета, более 203,105 млн тенге – средства областного бюджета и 73,94 млн тенге – частные инвестиции. Так, в ближайшее время начнутся реставрационные работы:  

— в мечети Т. Каукенова 1836 года постройки;  

— в здании метизно-фурнитурного завода (бывшая мельница купца Мусина) 1900 года постройки;  

— в здании насосной станции 1910 года постройки;  

— в здании пожарного депо 1923 года постройки;  

— в спортивной школе (бывшая синагога) 1856 года постройки;  

— в доме губернатора, ныне – областной историко-краеведческий музей, 1856 года постройки;  

— в доме почтальона Липухина, ныне – литературно-мемориальный дом-музей Ф. М. Достоевского (в 1857–1859 годах в нём жил писатель Ф. Достоевский);  

— в здании музея имени семьи Невзоровых (бывший дом купца Степанова) 1870 года постройки;

— в одноминаретной мечети, сделанной мастерами Габдуллой Эфенди и Баязидом Сатбаевым, 1908–1910 годы постройки.  

В сметах предусмотрены реставрационные работы, капитальный и текущий ремонт фасадов и внутренних помещений, а также ремонт и замена кровли.  

– Безусловно, разработка и реализация дорожной карты не может не радовать. Мы, семейчане, давно ждали этих мер по восстановлению исторических и культурных памятников нашего города, – отметила депутат Наталья Перцева.

Софья Соболевская

Фото из открытых источников

Семей  

02.04.2021
33

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