Миротворец Моор 

В Ливане поощрили казахстанского миротворца из регионального командования «Восток».

При подведении итогов за август 2020 года командир Индийского миротворческого батальона дал положительную оценку деятельности казахстанских миротворцев в Ливанской Республике.

За отличные показатели в боевой и миротворческой подготовке, высокую воинскую дисциплину командир Индийского миротворческого батальона вручил военнослужащему регионального командования «Восток» старшему сержанту Вячеславу Моору ценный подарок.

Напомним, четвёртая сводная миротворческая рота приступила к выполнению миссии в составе Индийского миротворческого батальона 1 августа. В неё вошли 120 лучших офицеров и военнослужащих-контрактников из различных воинских частей Казахстана.

Также стоит отметить, что казахстанские миротворцы находятся в Ливане уже 1,5 года. За это время они зарекомендовали себя с положительной стороны.

Ева Ким

Пресс-служба Семейского гарнизона