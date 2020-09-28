Миротворец Моор 

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В Ливане поощрили казахстанского миротворца  из регионального командования «Восток». Миротворец Моор 

При подведении итогов за август 2020 года командир Индийского миротворческого батальона дал положительную оценку деятельности казахстанских миротворцев в Ливанской Республике. 

За отличные показатели в боевой и миротворческой подготовке, высокую воинскую дисциплину командир Индийского миротворческого батальона вручил военнослужащему регионального командования «Восток» старшему сержанту Вячеславу Моору ценный подарок. 

Напомним, четвёртая сводная миротворческая рота приступила к выполнению миссии в составе Индийского миротворческого батальона 1 августа. В неё вошли 120 лучших офицеров и военнослужащих-контрактников из различных воинских частей Казахстана. 

Также стоит отметить, что казахстанские миротворцы находятся в Ливане уже 1,5 года. За это время они зарекомендовали себя с положительной стороны. 

Ева Ким 

Пресс-служба Семейского гарнизона  

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