Мирный атом

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомились с работой Национального ядерного центра РК (НЯЦ РК) в Курчатове, работающего на базе военно-промышленного комплекса бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

В частности, Нурлан Ногаев и Даниал Ахметов посетили исследовательские реакторы комплекса «Байкал-1», а также комплексы исследовательского реактора ИГР и материаловедческого токамака КТМ.

В ходе визита на объекты члены делегации отметили заметный прогресс в реализации масштабного проекта по конверсии реактора ИВГ 1.М комплекса «Байкал-1». В соответствии с требованиями МАГАТЭ этот проект предусматривает снижение обогащения топлива до уровня >20%. После успешного завершения работ специалисты приступят к запуску и сдаче реактора в эксплуатацию. Сейчас в комплексе исследовательского реактора ИГР проводятся эксперименты, моделирующие тяжёлые аварии. Более чем за 30 лет здесь накоплен большой объём уникальной информации, необходимой для повышения безопасности перспективных реакторов.

После посещения объектов аким ВКО указал на необходимость создания комфортных условий для проживания и досуга сотрудников НЯЦ РК.

– Исследование мирного атома имеет особую значимость для Казахстана и казахстанской науки. Кроме того, работа ядерного центра будет оказывать позитивный эффект и на наш регион. Поэтому нами прорабатывается вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного центра и других социально-культурных объектов для сотрудников центра и жителей Курчатова, – сказал Даниал Ахметов.

Стоит отметить, 29 августа в Казахстане отметят 30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона. По словам министра энергетики, к этой дате для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязнённых землях полигона планируется принять Закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности».

– На сегодняшний день специалисты Национального ядерного центра завершили комплексное радиоэкологическое обследование территории полигона. Получен большой объём информации, есть понимание проблем этой зоны и перспектив использования её территории для нужд государства, – подчеркнул Нурлан Ногаев.

Справочно: cтроительство СИЯП – самого крупного ядерного полигона в мире – было начато в 1947 году. Его общая площадь составила 18,5 тысяч кв. км. Первое испытание ядерного оружия в СССР было проведено на этом полигоне 29 августа 1949 года. Последний взрыв осуществлён 19 октября 1989 года.

29 августа 1991 года, Семипалатинский полигон был закрыт Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Пресс-служба акимата ВКО

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