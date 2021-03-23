Мир женщины в нотах

В городском Дворце культуры презентовали музыкальный видеоклип на песню «Әйел әлемі», приуроченный к весенним праздникам.

Автор слов – деятель культуры РК Даметкен Омарбаева, автор музыки – деятель культуры РК Гульдана Ногайбаева. Исполнили композицию артистки городского Дворца культуры Гульбарам Мустафина, Гульдана Ногайбаева, Асия Нугманова и Альмира Кабдилхакимова. Интересно, что видеоклип был снят на собственные средства авторов и исполнителей музыкальной композиции. Сняли его за три дня.

– Выход нашей песни мы приурочили к весенним праздникам. Идея записать композицию принадлежит не только нам, авторам, но и самим исполнителям, прекрасным артисткам нашего ДК, – рассказала Гульдана Ногайбаева. – Девушки предложили записать праздничную композицию. Так как эта песня о женщинах, то было решено, что никто не напишет её лучше, чем сами женщины. Надеемся, что наше произведение найдёт отклик в сердцах слушателей.

На запись и «сводку» песни потребовалось около месяца. По словам исполнителей, особых трудностей в работе не возникло, ведь пели от души и от чистого сердца. Одна из исполнительниц в скором времени станет многодетной мамой, а потому для неё исполнение этой песни стало особым подарком.

– Скоро, даст Бог, я стану многодетной мамой. Для меня исполнить эту песню – большая честь. Идея появилась у нас буквально за чашкой чая, когда, обсуждая разные дела, мы решили, что было бы хорошо записать такую композицию. Она о красоте женщины, о том, что женщины могут всё: быть женой, хозяйкой, келинкой, мамой, профессионалом в работе. Я благодарна за возможность поучаствовать в таком прекрасном проекте, – делится одна из исполнительниц, Асия Нугманова.

Оценить работу авторов и исполнителей зрители могут на просторах YouTube и в социальных сетях.

Мария Щетинина

Фото из открытых источников

Семей