Мир спорта открыт для всех

До 2025 года в Восточном Казахстане планируют построить восемь крупных спортивных объектов.

В этом году в Восточно-Казахстанской области начато строительство двух спортивных модулей в сёлах Калжыр и Маркаколь Курчумского района, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов в сёлах Улкен Нарын и Катон-Карагай Катон-Карагайского района, трёх сёлах Уланского района – Бозанбае, Айыртау, Таврическом.

Об этом сообщил руководитель отдела физической культуры Управления физической культуры и спорта ВКО Фархад Хусаинов в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

– В течение первого полугодия текущего года уже введено в эксплуатацию три спортивных объекта, в том числе Центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске. При центре создана детско-юношеская спортивная школа по настольному теннису. Идёт активный набор детей, пригласили тренеров со всей республики, – рассказал Фархад Хусаинов.

По его словам, в период с 2023 по 2025 год в ВКО планируется строительство ещё восьми крупных спортивных объектов. В сёлах Тугыл, Акжар Тарбагатайского района, в посёлке Белоусовка Глубоковского района, а также в районе Алтай появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы.

Спортивные модули возведут в сёлах Айнабулак, Дайыр Зайсанского района, селе Боран Курчумского района. В Шемонаихинском районе построят плавательный бассейн.

Также спикер напомнил, что за прошедшие 15 лет в регионе построено 25 крупных спортивных объектов.

– В Восточно-Казахстанской области есть 1 809 спортивных сооружений, – подчеркнул Фархад Хусаинов. – Низкая обеспеченность населения спортивными сооружениями отмечается в Тарбагатайском районе, а высокий уровень – в Катон-Карагайском и Глубоковском районах.

Вместе с тем увеличивается доля жителей региона, увлечённых занятиями физической культурой. Так, за первое полугодие 2022 года число населения, занимающегося спортом, выросло до 465,6 тысячи человек. В прошлом году охват составлял 427,7 тысячи человек. В целом в области развивается 90 видов спорта, 37 из них – олимпийские, 53 – неолимпийские.

Гульжан Естаева