Мир IT-технологий

Школьники из Восточного Казахстана завоевали одну серебряную и три бронзовых медали на ХІІІ Евразийской олимпиаде по информатике.

Олимпиада была организована РНЦП «Дарын» совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий. Состязание среди знатоков информатики проходило в Алматы на базе Международного университета информационных технологий.

Проводилась олимпиада на английском и русском языках среди учащихся 7–11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, специализированных организаций образования для одарённых детей. Состояла она из двух туров – отборочного и заключительного.

В этом году в олимпиаде участвовали 53 команды из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Сборную ВКО представили четверо учащихся 10–11 классов Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одарённых детей города Семея.

– Ребята достойно выступили на престижном соревновании, завоевав одну серебряную и три бронзовых медали, – сообщает Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

Так, по итогам олимпиады дипломом ІІ степени и серебряной медалью был награждён Динмухамед Оралханов. Дипломами ІІІ степени и бронзовыми медалями наградили Каныша Мухаметкарима, Санжара Куанышева и Бексултана Айтказы.

Ания Есмухамет

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»