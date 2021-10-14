Делегация из Восточно-Казахстанской области приняла участие во ІІ Международном алтаистическом форуме «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность».

Форум проходил в Барнауле и Горно-Алтайске на базе Алтайского государственного и Горно-Алтайского государственного университетов. Крупное международное научное событие собрало на своей площадке в реальном и онлайн-режиме почти 300 учёных из девяти стран мира – Казахстана, России, Венгрии, Монголии, Финляндии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Восточно-Казахстанскую область на этом форуме представили заместитель директора по выставочной работе Восточно-Казахстанского областного музея-заповедника Евгения Рахматулина и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Казахстана и социально-политических дисциплин Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева Канша Калиева.

– Алтаистический форум имеет весомое международное значение. Мы увидели реальную работу, которую сделал Алтайский государственный университет в сфере развития тюркологии, – говорит Евгения Рахматулина. – Форум даёт возможность организации: люди из соседних государств приезжают, делятся мнениями, мы узнаём о тенденциях развития науки, встречаемся с друзьями, обмениваемся идеями. В этом плане проект «Большой Алтай» даёт учёным очень многое.

По словам президента АлтГУ, руководителя Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» профессора Сергея Землюкова, второй алтаистический форум стал итогом десятилетней работы.

– С 2011 года Алтайский государственный университет выбрал направление сотрудничества с университетами Центральной Азии, Большого Алтая. С 2019 года в университете работает Центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», заложены крепкие основы для международного научного сотрудничества, совместных научных исследований и образовательных проектов, – отметил Сергей Землюков.

Выступления учёных на этом масштабном мероприятии были посвящены вопросам археологии, традиций, фольклора, демографии разных исторических периодов тюрко-монгольского мира: от раннего Средневековья до современности.

Прозвучали доклады учёных с мировыми именами. Среди них директор Института истории и этнографии имени Ч. Валиханова НАН Республики Казахстан Зиябек Кабульдинов; академик РАН, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, председатель Международного экспертного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Анатолий Деревянко; руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института Российской истории РАН Вадим Трепавлов; академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Абылабек Асанканов; профессор Томского государственного университета Людмила Шерстова и другие.

Секционные заседания форума были посвящены анализу политико-правовых, этнополитических, этнокультурных, межгосударственных и межнациональных процессов в жизни народов Большого Алтая. Обсуждались сетевые образовательные проекты, исследования молодых учёных из ведущих вузов Центральной Азии, в рамках медиадиалога университетов Большого Алтая состоялась встреча представителей пресс-служб вузов Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана.

– На форуме я являлась соруководителем секции «Культурное наследие Большого Алтая». Были представлены 23 доклада из разных географических точек. Считаю, что состоялась очень плодотворная работа секции. Многие доклады вызывали оживлённый диспут, – отметила Евгения Рахматулина. – Надо сказать, для нас, участников, было важно наладить международную взаимосвязь между научными организациями, вузами и учреждениями прикладной сферы – музеями, домами культур.

В свою очередь кандидат исторических наук Канша Калиева выступила с докладом в секции «Этнографические и этнокультурологические исследования общности тюркских народов Большого Алтая».

– Темой моего доклада стала постановка вопроса коллективной памяти народов Большого Алтая, в частности казахского народа. Большой Алтай – это макрорегион на стыке границ Казахстана, России, Китая и Монголии. В докладе сказано о том, как казахи проживают в приграничных регионах, как взаимодействуют с русскими, китайцами, монголами и как идёт ассимиляция разных культур, – поделилась Канша Калиева.

На форуме были представлены результаты недавно завершившейся этнографической экспедиции «Большой Алтай: Россия – Кыргызстан, 2021». Напомним, 20 этнографов из 12 вузов и научных учреждений Кыргызстана и России за две недели прошли маршрут в 2000 км и побывали в десяти населённых пунктах Иссык-Кульской и Нарынской областей, собирая материал для будущей монографии.

Большой интерес на форуме вызвала презентация виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков». По словам директора музея археологии и этнографии Алтайского госуниверситета Ярослава Фролова, этот проект Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» объединяет музеологическую, археологическую и виртуальную составляющие, выступает как своего рода каталог, где будут собраны все материалы о культуре тюрков из разных музеев.

– Радует, что одно из направлений работы Алтайского государственного университета – создание виртуального музея тюркских артефактов. Это осуществляется в сотрудничестве в том числе с нашим музеем Восточно-Казахстанской области, – рассказала Евгения Рахматулина.

Были заслушаны доклады по результатам археологических экспедиций учёных ГАГУ и Государственного Эрмитажа на Пазырыкском могильнике, прошло обсуждение вопросов организации Фестиваля тюркских культур.

В единогласно принятой резолюции к форуму отмечено, что его участникам и организаторам необходимо продолжать крупные научные проекты в рамках Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», разрабатывать новые механизмы взаимодействия культур стран Большого Алтая, продолжать развивать совместные образовательные программы, разработать международные образовательные форматы для взаимного признания дипломов.

По мнению Канши Калиевой, инициатива по консолидации научных направлений чрезвычайно важна.

– Думаю, что география научных контактов благодаря форуму будет расширяться. Есть ещё большой пласт работы. Впереди множество исследований. Нужно изучать не только этнографию и археологию древности, средних веков, нового времени, но и современную ситуацию. Несмотря на глобализацию, многие народы должны сохранить свои особенности, свою идентичность, – считает Канша Калиева.

Вместе с тем представитель ВКТУ им. Д. Серикбаева передала библиотеке Горно-Алтайского госуниверситета произведения Абая и труды доктора философских наук, профессора, руководителя Международного клуба Абая Е. И. Григорьева – «Адам бол», «Абай и движение «Алаш», «Прометей Великой степи», «Прошу: прислушайтесь к словам моим».

Таким образом, студенты и профессорско-преподавательский состав вуза получили возможность поближе познакомиться с наследием Абая Кунанбайулы и найти философское осмысление проблем современности.

Напомним, в рамках деятельности Ассоциации азиатских университетов в январе и феврале прошлого года в стенах Алтайского госуниверситета и АлтГТУ им. И. И. Ползунова состоялось открытие выставки, посвящённой 175-летию со дня рождения великого поэта, гуманиста, мыслителя Абая Кунанбайулы, организованной ВКТУ им. Д. Серикбаева.

В завершение форума ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров подчеркнул, что главная цель форума была достигнута.

– Мы хотели за эти четыре дня создать все условия для полноценного научного общения и объединения учёных из стран Центральной Азии в совместных образовательных и научных проектах. Нам удалось это сделать: наметили новые экспедиции, обсудили совместные монографии, поделились опытом, – резюмировал он.

Гульжан Естаева

Усть-Каменогорск – Барнаул – Горно-Алтайск