Мир без ядерных испытаний

Так назвал свою авторскую выставку деревянной скульптуры художник, скульптор, отличник образования РК семейчанин Курман Аймуханбетов. Более 30 лет создавал он свои скульптуры, рассказывая людям об ужасах ядерных испытаний и пагубных последствиях для здоровья и жизни людей и животных. Государственный музей-заповедник Абая «Жидебай-Борили», открыв выставку деревянной скульптуры, дал старт юбилейным мероприятиям, посвященным 30-летию закрытия Семипалатинского полигона.

29 августа 1991 года в Казахстане, да и во всем мире произошло уникальное по своей исторической значимости событие. По Указу Президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Подобного шага доброй воли, какой сделал три десятка лет назад народ Казахстана во главе со своим Лидером, ни одна страна мира до сих пор не повторила.

Впервые с темой Семипалатинского полигона Курман Аймуханбетов соприкоснулся в 1989 году. Его, скромного учителя технологии и изобразительного искусства, нашли представители гороно и попросили по маленьким чёрно-белым фотографиям написать два портрета Олжаса Сулейменова.

Именно в те дни имя казахского поэта и политического деятеля стало на слуху у жителей Казахстана. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, Олжас Сулейменов на самом высоком уровне поднял давно назревшую проблему последствий испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. 40 лет люди, жившие на этой многострадальной земле, вдыхали отравленный радиацией воздух, пили заражённую воду.

И это не осталось без последствий. Люди, облучённые радиацией, уходили в мир иной в расцвете лет, поражённые раковыми опухолями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими опасными хворями.

Но самое страшное, что от неразумных деяний отцов пострадали дети. В сёлах, расположенных на территории полигона, стали рождаться малыши с патологиями развития, чьи физические мутации не оставляли шансов на жизнь.

Печать уродства поразила и животный мир. То и дело люди стали встречать изуродованных животных как домашних, так и диких.

Конечно, написать портрет выдающегося человека, лидера зарождающегося антиядерного движения – большая честь и огромная ответственность. Но скромный сельский учитель взялся за кисть, масляные краски и холст. И за неделю написал два портрета Олжаса Сулейменова. Один из них педагогическая общественность преподнесла в качестве подарка самому поэту.

С тех самых пор тема Семипалатинского полигона и его пагубных последствий стала одной из основных в творчестве художника и скульптора. Работая с природным материалом – деревом, ветками, корнями, он видел в них образы, олицетворяющие боль и ужас перенесённых страданий. Особенно близкой ему стала тема детей, ставших жертвами полигона. Видимо, здесь сказалась и личная трагедия художника. В результате пожара он с супругой потерял сразу троих своих детей.

– В то время я постоянно думал о детях. Горе съедало меня изнутри, я не мог дышать, не мог жить. Но постепенно боль стала тише. И примерно через год после трагедии я стал делать наброски будущих скульптур. Дети, полигон, ядерные испытания – всё переплелось здесь и вылилось в первые работы, – рассказывает Курман Аймуханбетов.

За годы, что молчит Семипалатинский полигон, скульптор создал три десятка деревянных произведений искусства, некоторые из них имеют особенность: их можно рассматривать с двух сторон, каждая из которых раскрывает образ в разных ракурсах.

– Если с одной стороны мы видим очертания молодого человека и девушки, то с обратной стороны – это уже женская нога, подверженная мутации. На выставке несколько таких скульптур, – представил свои работы скульптор.

Огромную роль в его творчестве играет образ Матери. Из цельного куска дерева он вырезал образ Матери-Земли: скромную казашку в платке с усталыми, полными горя и прощения глазами. Животные, созданные руками скульптора, – упрек людям: это вы в ответе за то, какими мы стали.

– Я люблю ходить пешком, обращаю внимание на выброшенные куски дерева, в такие минуты приходит образ, но сразу за дело не берусь, делаю наброски, обдумываю ту или иную деталь, – поделился секретами мастерства автор Курман Аймуханбетов.

На торжественной церемонии открытия выставки присутствовали сотрудники музея имени Абая и представители городской интеллигенции, которые отметили значимость данной выставки и особый талант её автора.

– Очень хорошо, что есть такие люди, которые не забывают историю, не позволяют забыть трагическое прошлое многонационального народа Казахстана. Участники многих международных форумов, в администрации Президента относятся с большим уважением к рукотворному творчеству Курмана Аймуханбетова. Это талант. Мы благодарны судьбе, что у нас есть такой талантливый земляк, который рассказывает через своё творчество о Семипалатинском ядерном полигоне. Не случайно Курман является одним из немногих обладателей сразу двух наград от движения «Невада – Семипалатинск», – отметил Президент Ассоциации некоммерческих организаций, вице-президент движения МАД «Невада – Семей» Султан Картоев.

Отметим, что эта выставка в год 25-летия закрытия Семипалатинского полигона побывала в столице, где её увидели тысячи гостей и жителей столицы. В музее экспонаты будут доступны для зрителей в течение ближайшего месяца.

Софья Соболевская, Флора Левина

Фото авторов

Семей