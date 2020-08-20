Мир Абая в красках

Школьники региона приняли участие в областном дистанционном конкурсе рисунков «Абай әлемі».

В рамках празднования юбилея известного поэта и мыслителя на его родине, как и во всей республике, проводятся познавательные и творческие мероприятия. Особенно активны талантливые молодые люди. Многим из них наследие Абая Кунанбайулы дало дополнительное вдохновение и возможность раскрыть свои умения.

Одним из таких состязаний стал конкурс рисунков «Абай әлемі», организованный Восточно-Казахстанским научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын». Проводился он в онлайн-формате, тем не менее, это не помешало ребятам себя проявить.

Жюри рассмотрело более 120 творческих работ учащихся 6–10 классов общеобразовательных и специализированных школ, а также организаций дополнительного образования области. Каждый из конкурсантов постарался изобразить собственное видение произведений Абая Кунанбайулы. Кто-то иллюстрировал стихотворения поэта, кто-то писал портреты самого Абая. При этом конкурсанты использовали не только карандаши и краски, были представлены и работы, выполненные в нетрадиционных техниках, например с помощью пирографии.

По словам организаторов, пропаганда творчества выдающегося земляка, развитие интереса школьников к национальной культуре и вовлечение их в занятие художественным творчеством всегда имело особое значение.

– По итогам конкурса были определены победители. Первое место заняли 19 конкурсантов, второе – 23, а третьего места удостоились 27 учащихся, – сообщили в ВК научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

По мнению жюри, лучшими признаны работы Дарына Нурмухаметулы из Аягозского района, Ирины Семикиной из Усть-Каменогорска, Алины Никифоровой, Марии Косаревой, Жансаи Кумарбековой из Риддера, Мадины Санаткызы и Малики Нурлан из Катон-Карагайского района. Также на первом месте – Бисара Батылхан, Оналбек Батылхан, Дана Мухаметкан, Дастан Жаркен из Жарминского района, Абылай Муратбеков, Ерназар Болатов, Арнур Манатулы из Абайского района, Газиза Танабек, Алма Кали, Алуа Даирова, Нурай Кобентаева, Диас Жумабеков из Семея.

Победители и призёры награждены дипломами, участникам вручены сертификаты.

Ания Есмухамет