Минимум времени и бумаг

В областном центре состоялась встреча министра юстиции РК с населением и общественностью Восточно-Казахстанской области.

Встреча прошла с участием заместителя акима ВКО Дархана Сапанова, активистов, членов Общественного совета, экспертов, представителей неправительственных организаций.

Министр юстиции РК Азамат Ескараев рассказал о новшествах в области оказания юридической помощи, в частности, расширении круга лиц, которым гарантируется бесплатная юридическая помощь. Так, по его словам, ею могут воспользоваться малообеспеченные и многодетные семьи, жертвы бытового насилия, пыток, инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры.

Кроме того, как сообщил министр, внедрена ускоренная электронная регистрация прав на недвижимость на основании нотариальных сделок. Это исключило необходимость обращения граждан в Госкорпорацию с бумажными документами для их регистрации, сокращён и срок от одного рабочего дня до двух часов.

В рамках цифровизации в Казахстане проводится работа по совершенствованию 12 проектов Digital Justice (цифровая юстиция). Среди них, проекты «Цифровой нотариат», «Е-заң көмегі», «Реинжиниринг аттестации», доступность государственных услуг со смартфонов, проактивный и композитный формат оказания государственных услуг, цифровизация ОСИ и другие разделы юстиции.

– Эта встреча проходит в рамках поручений Главы государства, а именно, реализации концепции «Слышащее государство», – подчеркнул Азамат Ескараев. – Было принято много новых законов, нормы которых мы разъясняем населению.

В ходе личного приёма граждан жители региона обратились к министру юстиции с вопросами разного характера. В частности, касательно исполнения судебных актов, регистрации прав на недвижимое имущество, порядка ведения наследственного дела, получения юридической консультации, эффективности применения льгот для социально уязвимых слоёв населения и ветеранов, разрешения трудовых споров, задолженности по алиментам и другим важным направлениям в сфере юстиции. По всем обращениям Азамат Есқараев дал разъяснения в рамках действующего законодательства.

В заключение министр юстиции РК отметил, что с принятием Административного процедурно-процессуального кодекса в стране больше года назад заработала административная юстиция, появились административные суды. Теперь любой гражданин страны может обжаловать в административном суде решение или действие любого государственного органа, должностного лица.

Он ещё раз напомнил, что при ведомстве действует круглосуточная бесплатная служба правовой помощи «119». Набрав этот короткий номер, граждане могут получить консультацию по всем юридическим вопросам.

Ерик Абитов