Минеральная вода Зайсанского розлива

Ввод в эксплуатацию завода по производству минеральной воды планируется в Зайсанском районе в рамках мероприятий в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан. Масштабный проект входит в пул наиболее известных и важных в районе и области.

В чём же его особенность? Новое предприятие, которое построено рядом с селом Дайыр одноимённого сельского округа, будет выпускать с конвейера готовую продукцию с добавленной стоимостью. Объём её, по предварительным данным, будет составлять около 27 млн литров в год. Причём предусмотрен выпуск целой линейки востребованной продукции, с газом или без него. Напомним, что компания ТОО «Аrnna мinerals» заложило фундамент завода в прошлом году, «Рудный Алтай» подробно сообщал своим читателям о процессе строительства и поставке импортного оборудования, его монтаже, наладке. Информацией делятся представители отдела внутренней политики акимата Зайсанского района. Время от времени тема входит в топ новостей информационных лент и многочисленных СМИ в РК.

Надо сказать, что в памятном событии, посвящённом закладке первого камня, принимали участие представители общественности, жители села Дайыр, руководство района, подрядчики. Старт необычного для здешних мест проекта в будущем способен поменять очень многое. Не только в плане экономики, открытия новых рабочих мест, доходов для местного населения, налогов в районный бюджет, но и формирования новой ментальности у земляков. Поскольку культура производства на новом предприятии, поставки продукции внутри республики и на внешний рынок также обеспечат ему престижный и выгодный статус экспортёра. Предпосылкой тому служит удобная локация, близость границы и потенциального рынка сбыта, где высоко ценятся сырьё и органическая продукция сельского хозяйства региона. Об экспортных возможностях Зайсанского района в сфере освоения минеральных ресурсов известно давно. В рамках развития приграничных районов ВКО по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и реализации соответствующей комплексной программы перед ними открываются новые перспективы.

Причём в сельском округе имеется подготовленная почва, в прямом и переносном смысле. Есть пашня и люди, способные трудиться на своё личное благо и на общество. Сельская глубинка богата как на природные ресурсы, так и на талантливых личностей. «Рудный Алтай» в поле зрения держит интересную тему возделывания проса в этих краях. Оно уже претендует на роль несомненного бренда региона. Глубокая переработка проса, а также производство из него пшённой крупы, широкого перечня пищевой продукции и популярных блюд народной кухни прочно вошли в жизнь.

В Зайсанском районе широко известно имя Бирлика Мамырбекулы, освоившего выращивание проса, глубокую его переработку. Древнее и выгодное занятие он возродил и поднял на новую высоту. В 2018 году впервые поставил партию разнообразной продукции в соседнее государство. Не исключено, что после стабилизации ситуации в мире в работе местных земледельцев появится новый импульс и стимул. Они своим примером доказали, что на экспорт за рубеж можно поставлять не только углеводороды, как газ, нефть, но и качественную продукцию сельского хозяйства.

Вообще, Зайсанский район исторически славился развитыми торговыми связями. В самом центре южного городка располагались купеческие здания, в них размещались магазины, торговые объекты. В местном историко-краеведческом музее есть масса подтверждений взаимного сотрудничества с ближними соседями.

Сейчас быстро меняется архитектурный облик города и района. Предметом особой гордости становится местный Арбат, активно реализуется проект «Одноэтажный Восток», и здесь есть о чём рассказать.

В 2020 году накануне Дня Первого Президента РК вручали ключи от восемнадцати новых двухквартирных домов, и 36 многодетных семей в них справили новоселья. В нынешнем году строятся ещё тридцать домов по современным проектам, которые предусматривают для жителей все необходимые удобства.

Зайсанский район выделяется среди других особым подходом к озеленению и благоустройству населённых пунктов. В тёплое время года всюду море цветов и зелёных насаждений. Продолжается работа на международной автотрассе Омск – Майкапчагай, и район сохраняет за собой статус транзитного. Недаром его называют солнечными воротами Восточного Казахстана.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции

Зайсанский район