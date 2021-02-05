Минеральная вода и просо из Зайсана 

На заседании областного акимата поставлена задача переработки продукции сельского хозяйства. Эта актуальная тема непосредственно связана с необходимостью развития пищевой промышленности. Проще говоря, производства продуктов питания и наиболее полного обеспечения населения Восточного Казахстана различными видами продовольствия.

В Зайсанском районе продолжается строительство завода по выпуску бутилированной артезианской питьевой воды (газированной и без газа), а также безалкогольных газированных напитков. По официальным данным акимата района, масштабный проект может играть заметную роль в местной экономике, придать ей новый импульс развития.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Надо сказать, что производство довольно новое для сельской местности. Население там обычно занято в растениеводстве или животноводстве. Во всяком случае, выбор у людей не особенно велик. А здесь новое современное предприятие предполагает создание более 60 рабочих мест. Планируется, что персонал получит постоянную работу по самым различным специальностям в зависимости от квалификации и подготовленности. Это уже другой вопрос, который нужно будет решать далее.

Собственные инвестиции в перспективный проект решило вложить ТОО «Arnna minerals», которым руководит Мади Оралханов. Общая сумма средств составляет около 1 млрд 650 млн тенге. Возведение современного комплекса началось в середине лета 2020 года неподалёку от села Дайыр Зайсанского района.

Первый колышек в строительство нового завода был вбит в торжественной обстановке и с участием населения района, представителей местных органов власти. Старшее поколение в лице уважаемых земляков высказало добрые слова пожеланий в адрес инвесторов и строителей.

Во время проведения строительных работ на объекте было занято 45 человек. В рамках проекта предусмотрено, что на заводе будет работать импортное оборудование.

Что касается производственных возможностей. При выходе на полную проектную мощность предполагается выпускать в год 27 млн литров продукции. Из них 18 млн литров – артезианской (газированной или без газа) питьевой воды, а ещё 9 млн литров – безалкогольных газированных напитков.

ВЫГОДНЫЕ АСПЕКТЫ

Как нам сообщили в акимате Зайсанского района, реализация подобных проектов открывает новую страницу в летописи края. Южный район, являющийся солнечными воротами Восточного Казахстана, богат на разнообразные природные ресурсы. С давних пор известна минеральная вода, обладающая целебными свойствами. Теперь настало время использовать её в полной мере на благо населения.

Какой имеется спрос на продукцию нового завода? С развитием внешней и внутренней торговли в Казахстане нет дефицита на самые различные виды напитков. В таких условиях всё зависит не только от цены и качества, но и от многих других неожиданных и не менее важных факторов.

В число несомненных плюсов и козырей зайсанской воды входит их сразу несколько. Это полезные свойства, высокое качество, солидные запасы, выгодная география. Однако, чтобы занять достойное место на общем рынке, необходимо немало затрат времени, усилий и средств. В общем, остаётся всем надеяться, что продвижение товара будет вполне успешным, и пожелать на этом пути успехов.

И ещё небольшие штрихи. Возведение предприятий розлива воды в сельской местности делает разнообразным не только местный пейзаж. Это сформирует абсолютно другой уклад экономики и культуру производства. Люди на селе заслужили того, чтобы трудиться и зарабатывать на жизнь почти как в городе. В светлых и просторных помещениях, в комфортных условиях для труда и отдыха.

Современное оборудование и передовая технология потребует от обслуживающего персонала новых знаний, умений и навыков. Есть реальная возможность и стимулы для закрепления молодёжи в сельской местности. Кроме того, производство и последующий сбыт продукции будет немыслим без свободной конкуренции на рынке, борьбы за высокое качество, безупречную репутацию предприятия.

Ещё детали. При возведении комплекса строители используют новые проекты, технологии и материалы. Это также не остаётся незамеченным сельскими жителями. Всё интересное, прогрессивное берётся на заметку. Возможно, что в дальнейшем подобный опыт будет использован как в локальном порядке, так и в более широком масштабе. Не зря говорят, что добрый пример для людей всегда заразителен.

ЭКСПОРТНОЕ ПРОСО

Есть тут ещё одна хорошая новость. По информации акимата Зайсанского района, новый вид продукции увидел свет в ТОО «Кабыл Агро». Предприятие из села Дайыр в течение ряда лет занимается выращиванием выгодной и пока редкой в ВКО сельскохозяйственной культуры – проса. Одновременно налажены переработка пшённой крупы и производство различных изделий, блюд народной кухни. Возглавляет хозяйство с не совсем обычным прежде для здешних мест профилем известный предприниматель из села Дайыр Бирлик Мамырбекулы. С его именем и делами конкретными связано возрождение выгодной и ценной в южном районе Восточного Казахстана сельхозкультуры.

Новый вид продукции –талкан – называется «Батыр бала». Из одного только названия понятно, что новинка предназначена для детворы. Хотя его могут употреблять в пищу и стар и млад. Продукт питания народной кухни одинаково полезен всем, вне зависимости от возраста.

«Рудный Алтай» уже сообщал о том, что в последние годы в Зайсанском районе просо становится популярным. В нескольких сёлах его возделывает ряд крестьянских хозяйств, различных кооперативов. Есть определённые преимущества в культивировании крупяной культуры. Она не боится засухи, как это наглядно показал прошлогодний сезон. Для зоны рискованного земледелия подобный фактор имеет, можно сказать, ключевое значение.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В культуру и быт разных народов просо или пшено – его называют на разный манер, кому и как понравится, – вошло с древних времён. Из разных источников известно, что родиной его является Поднебесная страна. С тех пор утекло немало воды, но практического значения культура по-прежнему не теряет. Более того, интерес к ней вновь становится всё сильнее. Своеобразный ренессанс проса.

Основательнее других в этом отношении взялись за дело и пошли дальше всех

зайсанские предприниматели. К примеру, Бирлик Мамырбекулы имеет опыт поставки на экспорт проса и готовых изделий из него. В подходящей упаковке и удобной фасовке продукция в объёме 22 тонн поставлена в 2018 году в соседнюю страну и получила там вполне доброжелательные отзывы китайских партнёров. В будущем не исключено, что экономические и торговые связи с зарубежными коллегами будут продолжены.

БАРОМЕТР – ТОРГОВЛЯ

На различных ярмарках по распродаже продукции сельского хозяйства просо и талкан постепенно занимают своё законное место. В частности, на субботних ярмарках, которые по традиции проходят в областном центре, пшено и талкан пользуются устойчивым спросом покупателей.

Как сообщают представители акимата Зайсанского района, продукцию аграриев, выращивающих просо, знают не только в Усть-Каменогорске, но и в Алматы, а также в Нур-Султане. В частности, ТОО «Кабыл Агро» поставило на ярмарку в столицу 1,5 тонны продукции из проса. По мнению участников, организаторов ярмарки и очевидцев, товар зайсанских предпринимателей был нарасхват. В чём видятся уже дальнейшие серьёзные перспективы развития.

СФЕРА ПЕРЕРАБОТКИ

На официальном уровне в Восточно-Казахстанской области большое внимание уделяется увеличению объёмов продукции сельского хозяйства. Перед аграриями ставятся задачи глубокой и комплексной переработки различного сырья, поставок готовых товаров на зарубежный рынок.

В частности, на недавнем заседании акимата области сделан акцент на необходимости наращивания мощностей перерабатывающей и пищевой промышленности. Глава региона Даниал Ахметов сообщил, что на сегодняшний день строятся два крупных предприятия по переработке подсолнечника и производству растительного масла. Есть необходимость расширения посевных площадей, занятых перспективными и выгодными масличными культурами.

К примеру, аграрии Зайсана на протяжении целого ряда лет работают над увеличением посевов сои, кукурузы с учётом потребностей отрасли животноводства в кормах. Кроме того, с прицелом на экспорт, поскольку под боком имеется довольно большой рынок сбыта в соседней стране.

У потребителей всего мира сегодня наибольший интерес вызывает органическая, натуральная продукция. В развитых странах это является надёжной статьёй экспорта и стабильных доходов в бюджет наряду с нефтью, газом, другими энергоносителями и цветными металлами.

Вместе с тем в настоящий момент актуальными выглядят вопросы продовольственного обеспечения как Восточного Казахстана, так и страны в целом.

Таир Сапаргалиев

Фото предоставлено акиматом Зайсанского района