Милый, умный, ласковый

По восточному гороскопу наступающий 2023 год пройдёт под управлением Чёрного (Синего) Водяного Кролика – милого, умного, ласкового и вместе с тем, смелого животного.

Астрологи утверждают, что Кролик не способен нанести какого-то серьёзного вреда, однако сделает всё ради семьи и детей. Забегая вперёд скажем, что год будет гораздо спокойнее, чем уходящий год Тигра. Он подарит нам постоянство, уравновешенность и душевное спокойствие. Немного приоткроем тайну, каким год будет для отдельных представителей знаков.

Год диктует свои правила, и Крысам, привыкшим решать вопросы, используя хитрость и гибкий ум, придётся осваивать совершенно новые таланты – например, вести переговоры, идти на компромиссы. Это затронет как семейную жизнь, так и карьеру – придётся немало поработать над своей личностью. В Новом году ни в коем случае не делайте «резких движений». Все решения, принимаемые вами, должны быть много раз обдуманы и взвешены. Осенью и зимой Крысы могут получить награду за свой труд, а также немного отдохнуть, погрузившись в исследование собственного разума и возможностей.

В 2023 году Быкам нужно покинуть рамки, в которые они сами себя заключили. Некоторые, возможно, начнут осваивать новые хобби или виды досуга, приступят к занятиям спортом, откроют для себя много интересных и полезных вещей. Всё это сделает год насыщенным, побуждая Быков двигаться дальше, а также не бояться экспериментов. Астрологи весьма настойчиво советуют чётко ставить цели и задачи и не расслабляться на пути к их достижению. При малейшем промедлении удача упорхнёт и будет благосклонна к кому-то другому.

Несмотря на спокойствие Кролика, 2023 год принесёт Тиграм множество ярких впечатлений – от карьерных до личных. Важно не только рассудительно, но и разумно подходить к решению проблем – нужно уметь брать чувства и эмоции под контроль. Но не пугайтесь, ожидаются не только трудности и испытания, но и выпадет шанс достичь того, о чём вы мечтали, к чему шли и стремились. Буквально за несколько дней появится возможность кардинально изменить свою жизнь, удача будет идти с вами в ногу. Но не стоит испытывать её в азартных играх, там вам точно не повезёт, а сложностей прибавится.

Год будет весьма удачным, если Кролики смогут придерживаться нехитрых правил – оставаться спокойными, не гнаться за новыми высотами и направлять всю энергию и внимание на личное развитие. В таком случае будущий год подарит множество приятных открытий, имеющих огромный потенциал для дальнейшей жизни. В карьере люди, рождённые под знаком Кота или Кролика, могут рассчитывать на постепенный прогресс, подкрепляемый их честностью и ответственным подходом к работе. Продвижение может не быть быстрым или спонтанным, но зато оно будет перманентным, позволяя Кроликам постепенно захватывать лидирующие позиции.

Драконы не смогут усидеть на месте, так как в голове то и дело будет мелькать расписание огромного количества задач и планов. Представители этого знака находят интересные идеи для бизнеса, увлекаются многочисленными хобби. Первые четыре месяца будут особенно удачными – откроются новые двери в карьере, появятся полезные знакомства. Середина года пройдёт мирно и даст необходимую передышку – её следует посвятить семье, а также любимому человеку. Последние месяцы вызовут неоднозначные эмоции, есть риск потерять расположение руководства или партнёров.

Все ваши замыслы и идеи будут исполнены, а действия экспромтом гарантируют удачу. Кролик не боится Змей, а наблюдает за ними с интересом, они привлекают его своим изяществом и загадочностью, мудростью и коварством. Конец зимы и начало весны будет для вас сложным периодом. При решении любых проблем не стоит принимать решение, которое очевидно. Лучше попробуйте найти более интересный и хитрый подход к достижению цели. Благоприятным временем будет вторая половина года. Здесь приветствуются масштабные планы и начало серьёзных проектов: смена работы, занятие собственным бизнесом, рождение ребёнка и другие амбициозные планы.

Лошади не придётся переживать за своё положение – в Новом году она сможет решать мелкие неприятности, опираясь на собственный опыт и интуицию, а во втором полугодии её ожидают приятные сюрпризы. В целом, год Чёрного Водяного Кролика пройдёт для вас без взлётов и падений. Щедрый на подарки Кролик финансово благоволит каждому знаку Восточного гороскопа, не исключение и Лошадь. Для тех, кто любит свою работу и всегда имеет несколько интересных идей в запасе, год станет отличным временем – Лошадь сумеет проявить себя, продемонстрировать свои способности и получить вознаграждение. У целеустремлённых представителей знака появятся новые возможности в работе и карьере.

В целом для Козы это будет удачный год, который принесёт вам не одно счастливое и приятное событие. Звёзды предсказывают успех во всех начинаниях: шансов для реализации своих возможностей будет предоставлено очень много. Но для того чтобы воспользоваться всем тем, что свалилось на голову, Козе нужно быть активней и решительней. Без приложения усилий ожидать результата не стоит. При этом сама Коза отлично осознаёт свои преимущества, а также слабые стороны и умеет демонстрировать себя с лучшей стороны. Иногда это помогает заводить полезные знакомства, но сама она редко пользуется подарками судьбы, поскольку не может распознать их потенциал.

Хотя следующий год обещает быть спокойным и комфортным для большинства знаков, Обезьяна столкнётся с некоторыми проблемами. Впрочем, зная о них заранее, она сможет легко избежать неприятных или опасных ситуаций. Многим представителям этого знака придётся проявить больше мягкости и готовности учиться новому. Причём речь не идёт о науках или профессиональных навыках. Иногда Обезьяне свойственно не самое приличное или скромное поведение, и именно с этими чертами её характера Кролик мириться не намерен.

Представителям знака Петух стоит быть осторожными. Как правило, он способен трезво оценивать себя и предпочитает скрывать свои слабости, но, утратив чувство реальности, может превратиться в самовлюблённого, не слишком приятного в общении человека. Поэтому люди, которые любят привлекать внимание и настаивать на своём, рискуют испортить отношения даже с самыми терпеливыми друзьями. Единственное, о чём необходимо помнить – постоянный, усердный труд обязательно встретит одобрение Чёрного Водяного Кролика.

Сложный характер не должен помешать Собаке получить радость от стабильного и спокойного года Кролика, иначе она рискует утомиться и даже почувствовать лёгкое недомогание от постоянных переживаний. В 2023 году не забывайте друзей, чаще говорите им комплименты, благо вы умеете делать это красиво. Помните поговорку «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — они непременно выручат вас в сложной ситуации. Лентяев Кролик оставит «с носом». Самое главное, что нужно помнить – 2023 год финансово стабилен и богат на взлёты. Всего-то и нужно встать с дивана и начать что-то делать, а деньги не заставят себя долго ждать.

Гороскоп для Свиньи на 2023 год рекомендует: ваш мягкий характер нередко препятствует карьерному росту, поскольку по своей натуре вы не стремитесь покорять высоты за счёт окружающих. Однако честность и основательность в любых делах могут выделить вас в глазах руководства, что часто становится основанием для взаимовыгодного и доверительного сотрудничества. Те люди, что желают получать всё, не вкладывая никакого труда, будут огорчены, судьба будет то и дело намекать, что стоит взять себя в руки и начать работать. Ваши давние мечты, идеи и планы также должны начать реализовываться – в начале 2023 года удача будет на вашей стороне!

Подготовлено по материалам электронных СМИ

Коллаж и рисунки Анны Ерёминой