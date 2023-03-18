Милосердие и благодарность

В нынешнем году начало священного месяца Рамазан практически совпадает по времени с празднованием Наурыза. Пожалуй, в этом кроется глубокий смысл, поскольку в их основе лежат общие ценности, которые призывают человечество к миру, добру, согласию.

По словам главного имама Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) по ВКО Ермек кажы Касболатулы, с вечера 22 марта после чтения традиционного намаза начинается отсчёт, а последующее утро станет самым первым днём священного месяца Рамазан. Ночь с 17 на 18 апреля будет считаться ночью предопределения – Қадір түні, а Ораза айт определён на 21 апреля.

– Священный месяц Рамазан и весенний праздник Наурыз являются символами обновления, духовного очищения, благих деяний и поступков, – говорит Ермек кажы Касболатулы. – Это время традиционного поста, когда человек ограничивает себя в дневное время суток в приёме пищи, в соответствии со всеми канонами. Одновременно это означает духовное обновление, настрой на благие дела, переосмысление высших ценностей. Ораза не является очередной модной диетой, в месяц Рамазан пост отличается духовным наполнением и нравственным самосовершенствованием каждого человека.

Нынешний год объявлен Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК) Годом ислама и образцового общества. В его рамках есть большие планы проведения многочисленных благотворительных акций, чтобы реально поддержать морально и материально тех, кто сейчас остро нуждается в разнообразной адресной помощи.

Размер ежегодного традиционного пожертвования фитр-садака установлен в размере двух килограммов муки, что в денежном выражении соответствует сумме 535 тенге. Есть и другие виды пожертвований, соответствующие 2 кг

изюма или хурмы, а также установлен размер фидия-садака. Обо всём этом можно узнать в специальном фонде, в который и будут приниматься, а после распределяться пожертвования. Об этом рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций ВКО представитель благотворительного фонда «Зекет» ДУМК по ВКО Берик Кадырулы, особо подчеркнув, что пожертвования осуществляются исключительно по доброй воле и в зависимости от возможностей лично каждого.

Таир Сапаргалиев