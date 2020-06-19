Миллиард на обновление сельских школ

Перспективы

Для объектов образования Курчумского района этот год ознаменован масштабными ремонтными работами. В эти дни они ведутся одновременно на 37 из них.

Миллиард на обновление сельских школ

По информации руководителя отдела образования Курчумского района Бауыржана Елеубаева, на реализацию всех проектов по ремонту из разных источников в общей сложности выделено 983 миллиона 344 тыс. тенге. Для 24 объектов образования финансирование осуществляется в рамках республиканской программы «Дорожная карта занятости», для семи – из областного бюджета. Средства на ремонт еще четырех объектов выделены в рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі».

В трех школах Курчума, школе-интернате села Калжыр, детском саду села Маркаколь проведут капитальные ремонты. Пожалуй, одним из необходимых изменений станет оборудование во всех без исключения школах, в том числе находящихся в отдаленных селах, туалетов внутри
зданий.

Бауыржан Елеубаев рассказал, что в этом году готовятся проектно-сметные документации на строительство двух новых школ в селах Урунхайка и Жолнускау. В 2021 году планируется начать их возведение.

В Курчумской средней школе № 4 имени Н. Островского этим летом стартовал большой ремонт. В рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі» на модернизацию учебного заведения выделено 47 миллионов тенге.

В районе оно считается одним из самых крупных: его посещают 520 детей. Директор школы Оралбек Сейтказин рассказал, что здание сдано в эксплуатацию в 1980 году. За минувшие десятилетия в нем, конечно, проводились ремонты разного масштаба, но они так и не решили всех имеющихся проблем.

Поэтому информация о выделении средств на капитальный ремонт школы встречена коллективом с  большим воодушевлением. Тендер на проведение ремонтных работ выиграла компания ТОО «ПСК Өскемен құрылыс». К работе строители приступили чуть более недели назад. По условиям тендера подрядчик получит 46 миллионов 305 тыс. тенге.

– Проведут работы по сейсмоусилению здания, – рассказывает Оралбек Сейтказин. – После демонтажа старых окон в свободных проемах установят железные каркасы. После этого поставят новые, современные окна. Внутри здания школы оборудуют три туалетных помещения, по одному на каждом этаже.

Эти помещения в школе были и раньше, но они не использовались по назначению из-за отсутствия средств на подключение сантехники. Теперь эта проблема решится. Чтобы обеспечить подачу воды, строителям предстоит реконструировать имеющуюся водопроводную систему
школы.

Как отметил директор, после ремонта с повестки дня снимутся сразу несколько наболевших вопросов о состоянии здания. Однако нужно будет еще обновить спортивный зал и столовую. Возможно, средства на это выделят в следующем году.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район

 

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