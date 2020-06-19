Миллиард на обновление сельских школ

Для объектов образования Курчумского района этот год ознаменован масштабными ремонтными работами. В эти дни они ведутся одновременно на 37 из них.

По информации руководителя отдела образования Курчумского района Бауыржана Елеубаева, на реализацию всех проектов по ремонту из разных источников в общей сложности выделено 983 миллиона 344 тыс. тенге. Для 24 объектов образования финансирование осуществляется в рамках республиканской программы «Дорожная карта занятости», для семи – из областного бюджета. Средства на ремонт еще четырех объектов выделены в рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі».

В трех школах Курчума, школе-интернате села Калжыр, детском саду села Маркаколь проведут капитальные ремонты. Пожалуй, одним из необходимых изменений станет оборудование во всех без исключения школах, в том числе находящихся в отдаленных селах, туалетов внутри

зданий.

Бауыржан Елеубаев рассказал, что в этом году готовятся проектно-сметные документации на строительство двух новых школ в селах Урунхайка и Жолнускау. В 2021 году планируется начать их возведение.

В Курчумской средней школе № 4 имени Н. Островского этим летом стартовал большой ремонт. В рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі» на модернизацию учебного заведения выделено 47 миллионов тенге.

В районе оно считается одним из самых крупных: его посещают 520 детей. Директор школы Оралбек Сейтказин рассказал, что здание сдано в эксплуатацию в 1980 году. За минувшие десятилетия в нем, конечно, проводились ремонты разного масштаба, но они так и не решили всех имеющихся проблем.

Поэтому информация о выделении средств на капитальный ремонт школы встречена коллективом с большим воодушевлением. Тендер на проведение ремонтных работ выиграла компания ТОО «ПСК Өскемен құрылыс». К работе строители приступили чуть более недели назад. По условиям тендера подрядчик получит 46 миллионов 305 тыс. тенге.

– Проведут работы по сейсмоусилению здания, – рассказывает Оралбек Сейтказин. – После демонтажа старых окон в свободных проемах установят железные каркасы. После этого поставят новые, современные окна. Внутри здания школы оборудуют три туалетных помещения, по одному на каждом этаже.

Эти помещения в школе были и раньше, но они не использовались по назначению из-за отсутствия средств на подключение сантехники. Теперь эта проблема решится. Чтобы обеспечить подачу воды, строителям предстоит реконструировать имеющуюся водопроводную систему

школы.

Как отметил директор, после ремонта с повестки дня снимутся сразу несколько наболевших вопросов о состоянии здания. Однако нужно будет еще обновить спортивный зал и столовую. Возможно, средства на это выделят в следующем году.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район