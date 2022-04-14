Микстура от ажиотажа

Восточноказахстанцы скупают в аптеках лекарства про запас, тем самым провоцируя возникновение их дефицита.

Обеспокоенность возможным дефицитом препаратов в аптеках, надо сказать, небеспочвенная. Фармацевтический рынок Казахстана чрезвычайно зависим от импорта. Непростая геополитическая ситуация в мире привела к разрыву логистических цепочек и прекращению поставок препаратов прежде всего из Украины, России и Беларуси.

Люди на всякий случай начали массово скупать жизненно необходимые медикаменты. Этим, говорят специалисты, в первую очередь, объясняется аптечный дефицит.

Жительница Усть-Каменогорска Анжела Фоминых препараты, необходимые для её матери, нашла с трудом, пришлось обойти несколько аптек.

– Искала лекарства в своём районе, не нашла, – делится женщина. – Объездила несколько аптек, нашла лишь в одной. Месяц назад, кстати, я покупала эти лекарства по цене гораздо ниже, чем сейчас.

По поводу подорожания лекарственных средств заместитель руководителя Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по ВКО Нургуль Кунапьянова поясняет, что все субъекты фармацевтического рынка области придерживаются утверждённых розничных предельных цен на лекарственные средства. Основанием этому служит приказ министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-94 от 27.08.2021 г. «Об утверждении предельных цен производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации».

В случае выявления фактов превышения предельных цен на лекарственные средства жители региона могут обратиться в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля с жалобой.

Провизоры говорят, что медикаменты по низким ценам раскупают очень быстро: некоторые граждане запасаются впрок. Конечно, многие популярные препараты имеют аналоги и их можно заменить. Но касается это не всех аптечных товаров.

Владельцы нескольких усть-каменогорских аптек утверждают, что уже начали сталкиваться с перебоями в поставках от оптовых компаний.

– В средствах массовой информации региона и в соцсетях стали появляться сообщения об отсутствии в розничной сети таких жизненно важных лекарственных препаратов, как «Эутирокс», «L-тироксин», «Аспаркам» и других, производимых в Российской Федерации, Украине и Беларуси, – комментирует Нургуль Кунапьянова.

По запросу департамента оптовые компании Восточно-Казахстанской области предоставили информацию о наличии или отсутствии этих медикаментов на своих складах. Сообщается, что на текущий период имеются в небольших количествах вышеуказанные препараты в разных дозировках.

В ТОО «Медсервис плюс» отмечают, что недостаток количества лекарственных средств был вызван, прежде всего, весьма активными продажами за последний месяц.

Например, продажи левотироксина (МНН) в Усть-Каменогорске составили свыше 500 упаковок в месяц. В марте спрос увеличился в четыре раза, за последнюю неделю – в десять раз. Этот препарат входит в списки жизненно важных и необходимых лекарственных средств, применяемых для заместительной гормональной терапии заболеваний щитовидной железы.

В ведомстве также заверили, что поставка отсутствующих дозировок левотироксина в ближайшее время ожидается в Усть-Каменогорский филиал ТОО «Медсервис плюс».

Фармацевтическая компания ТОО «Эмити интернешнл» в ближайшие дни ждёт поставки препарата «Эутирокс». В оптовой компании ТОО «Казмедимпорт» имеется 252 наименования лекарственных средств, производимых в России, Украине и Республике Беларусь.

Представители областного Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля отмечают, что препарат «Аспаркам таблетки», производство Украина, не отгружается в связи с текущей геополитической ситуацией, а «Аспаркам таблетки», производство Россия, поставщик-завод не отгружает из-за истечения срока годности сертификата GMP (надлежащая производственная практика).

Некоторые медикаменты производства Беларуси не проходят по предельным оптовым ценам из-за ситуации с курсом валют.

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения РК, поставки в Казахстан украинских медикаментов от всего объёма занимают лишь 1,6 процента. Это 25 наименований лекарственных препаратов: эпинефрин, изосорбида динитрат, галоперидол, изониазид, этамбутол и другие.

В ведомстве заявляют, что дефицита лекарств на сегодня в стране нет. По меньшей мере, до конца июня этого года все необходимые препараты имеются.

В ТОО «СК Фармация» (единый дистрибьютор) заверили, что Казахстан в прошлом году закрыл всю потребность в медпрепаратах на 2022 год, закупив заранее почти 94 процента препаратов. Поэтому на ближайшие месяцы имеются запасы всех лекарств, в том числе для лечения социально значимых заболеваний.

Специалисты сходятся в одном: чтобы избежать дефицита, нужно налаживать производство отечественных препаратов. По данным Ассоциации независимых аптек, сегодня казахстанские фармкомпании обеспечивают лишь 15 процентов внутреннего рынка.

Сейчас же казахстанцев просят не создавать ажиотаж, не скупать лекарства, которые есть в наличии. Это в большей степени провоцирует возникновение дефицита.

Бахыт Сарсембаева

Фото Аяужан Утеулиновой