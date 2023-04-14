Микс труда, экзотики и экстрима

Социально-экономическое развитие Катон-Карагайского района с давних времён основывается на прочной культурно-духовной опоре общества.

Заповедный край является родиной многих известных писателей и поэтов, благодаря которым таёжный уголок на самом востоке известен в Казахстане и далеко за его пределами. В нынешнем году исполняется 80 лет со дня рождения Оралхана Бокея, чьё имя не нуждается в дополнительном представлении. Чем сегодня живут его земляки, какие планы ставят перед собой, каковы успехи в труде, социальной, культурной, спортивной жизни района? Об этом и многом другом состоялся обстоятельный разговор в Региональной службе коммуникаций ВКО акима Катон-Карагайского района Дилдара Каликана и журналистов.

Свои звёзды

Начнём с того, что учитель физкультуры из села Улкен Нарын, солист Мирас Ерболов уверенно победил в телевизионном конкурсе исполнителей песен Х-Factor. Пожалуй, это одно из наиболее значимых достижений местных артистов после триумфального участия группы «Жеруюк» из Катон-Карагая в конкурсе «Азия Дауысы», где она заняла третье место и получила признание народа.

По приезде Мираса домой родной район организовал торжественную церемонию чествования, в ходе которой ему подарили, по народной традиции, коня под седлом. Ещё состоялся специальный волейбольный турнир в рамках празднования победы молодого талантливого артиста. На праздничном концерте в честь Наурыза-2023 в областном центре Мираса встречали уже как звезду сцены.

Где лежат истоки народного творчества, что вызывает вдохновение, стремление покорять вершины в культуре, поэзии, литературе, проявлять себя в труде, в обществе? Наверное, секрет кроется в силе и энергетике родного края, богатой природе, алтайских традициях и обычаях, преемственности поколений. К примеру, не так давно в селе Топкайын, где родился известный писатель Калихан Искаков, построен новый Дом культуры. На его сцене до участия в конкурсе выступал Мирас Ерболов в рамках программы торжественного открытия, а затем победил в финале престижного конкурса, заручившись поддержкой земляков.

Высокий дух

Успехи молодых придают дополнительные силы для упорного труда, достижений в экономике, социальной и культурной сферах.

– По итогам развития в прошлом году наблюдается стабильность, – говорит аким района Дилдар Каликан. – Объём продукции сельского хозяйства в 2022 году вырос на 123,7 процента, по сравнению с тем, что было годом раньше. Вместе с тем увеличился объём инвестиций на 138,1 процента, а строительных работ – на 130,6 процента, розничной торговли – на 123,7 процента. Количество действующих субъектов малого бизнеса тоже увеличилось и составило 108,4 процента. Кроме того, в эксплуатацию введено 3350 квадратных метров жилья.

Отмечается, что основной отраслью экономики в районе является сельское хозяйство. Так, объём валовой продукции в 2022 году по Катон-Карагайскому району составил 52,1 млрд тенге с ростом на 123,7 процента. Выделено субсидий на сумму 740,6 млн тенге, из них на весенне-полевые и осенне-уборочные работы средства были направлены 78 хозяйствам на сумму 334,6 млн тенге. В качестве субсидий на развитие животноводства выделено в общей сложности 92,6 млн тенге.

По официальным данным, хозяйства района заняты обновлением машинно-тракторного парка. За счёт своих и кредитных средств приобретено 48 единиц различной сельхозтехники на общую сумму 1 млрд тенге. В итоге для 33-х сельхозформирований поступило 313,4 млн тенге инвестиционных субсидий. Как утверждают специалисты отрасли, по результатам проведённой работы в сектор АПК привлечено инвестиций на общую сумму 2,0 млрд тенге с ростом на 125 процентов к уровню 2021 года.

Проекты в сёлах

Природные условия позволяют сельчанам развивать мясное животноводство на основе пород крупного рогатого скота, адаптированного к морозным и снежным зимовкам.

– За счёт собственных и кредитных средств в целях развития мясного скотоводства приобретено 219 голов КРС скота в племенных хозяйствах области, – продолжает аким района. – В том числе ТОО «Верх-Катун» из Аксуского сельского округа закупило 200 голов, а реализовали им полуторагодовалых бычков знаменитой казахской белоголовой породы коллеги из Аксуатского района области Абай, занимающиеся их выращиванием.

На базе крестьянского хозяйства «Молдер», что в Урыльском сельском округе, действует сезонная площадка по откорму проектной мощностью 200 голов. Кроме того, в ТОО «Калинина» в Солдатовском сельском округе также проведена работа по созданию откормочной площадки, рассчитанной на 300 голов. Наблюдается рост поголовья различных видов скота по сравнению с предыдущим годом, особенно это касается лошадей, где есть динамика увеличения табуна в районе в пределах 106,3 процента.

Бренды Алтая

Катон-Карагайский район издавна считается родиной отечественного мараловодства и оленеводства. С прежних лет сохранились традиции содержания диких животных с целью получения пантов – лекарственного сырья, как для поставки на экспорт, так и переработки внутри Казахстана.

– В целом в 11 специализированных хозяйствах на сегодня насчитывается 4357 голов маралов и пятнистых оленей, – рассказывает Дилдар Каликан. – Из их рогов получена ценная пантовая продукция в объёме 2,5 тонны. Для обновления крови, улучшения селекционной работы ТОО «Верх-Катунь» закупило 59 голов маралов в одном из племенных хозяйств Алтайского края РФ. Всего, в целях поддержки мараловодства, из областного бюджета выделено 10,3 млн тенге субсидий для шести профильных хозяйств района.

Другой экзотической и выгодной отраслью также является алтайское пчеловодство. Аборигенные породы крылатых тружениц опыляют растения, принося им пользу и, собирая сладкий нектар, перерабатывают затем его в мёд.

На территории района насчитывается 343 хозяйства, в которых за отчётный год произведено около 250 тонн сладкой и полезной продукции. Продолжается практика поддержки народного промысла со стороны государства. На развитие пчеловодства для 25 профильных хозяйств из областного бюджета выделено субсидий на общую сумму 36,9 млн тенге, и это является конкретной поддержкой.

Здесь самое время вспомнить о производстве кумыса и разведении лошадей, чьё мясо и молоко тоже входят в разряд полезных и ценных продуктов для населения района и гостей. В разгар туристического сезона, приезда гостей мясные деликатесы, молочные напитки, медовая продукция входят в обязательное меню и ценятся высоко. В прошлом году в 70 хозяйствах, где разводят лошадей, получено на продажу около 450 тонн целебного напитка.

Нива и пашня

В горно-равнинной части Катон-Карагайского района наряду с животноводством развито и растениеводство с целью выращивания зерновых, масличных, кормовых культур. Природные условия, при которых зима длится несколько месяцев, вынуждают местное население впрок запасаться кормами для животных, зернофуражом. Потому отдача пахотного гектара так важна для хозяйств района.

– Зерновые и зернобобовые культуры в прошлом году убраны на площади 18,4 тысячи гектаров, – продолжает аким района. – Средняя урожайность составила на круг в среднем по 20 центнеров зерна. Если говорить о валовом сборе, то урожай зерновых и зернобобовых культур в целом составил 31,1 тыс. тонн, полученных хозяйствами.

По мнению специалистов, неплохо проявляют себя на местных полях масличные культуры, с посевного клина в 27,4 тыс. га они убраны со средней урожайностью в 20 центнеров с каждого гектара. Валовой сбор маслосемян в целом по району в итоге составил около 58,7 тысяч тонн.

Земледельцы практикуют осеннюю вспашку земли, за счёт которой получается заметная прибавка к урожаю. Она проведена на общей площади в 28,2 тыс. га пашни.

Важную роль играет своевременное финансирование весенне-полевых и уборочных работ. Эта работа велась через кредитную структуру – ТОО «Катон-Карагай НС», у которой 30 сельскохозяйственных формирований района получили 522,0 млн тенге. В том числе по программе «Кен дала» 14 хозяйств получили заёмные средства на сумму 139,5 млн тенге, а по программе «Агробизнес» 16 хозяйствам выделены кредиты в объёме 382,5 млн тенге.

В качестве тягловой силы в современных условиях на селе выступает мощная и комфортная техника. В масштабе района на уборке были задействованы всего 1420 тракторов, 150 грузовых автомобилей, 78 комбайнов для обмолота зерна. Для аграриев важна поддержка в виде 1040 тонн удешевлённого дизельного топлива по 212 тенге за один литр. Всё это позволило им заготовить 139,5 тыс. тонн сена, 6 тыс. тонн сенажа, 7,5 тыс. тонн силоса, 16 тыс. тонн соломы, 6,0 тыс. тонн других кормов.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции

Катон-Карагайский район