Микроавтобус в подарок

Новый микроавтобус подарили одной из школ района Алтай.

В рамках празднования 30-летия Независимости РК и Дня Первого Президента РК в Средигорненской средней школе состоялась торжественная церемония вручения ключей от автомобиля «Газель».

– Наш народ сделал правильный выбор в сторону развития экономики, мира и стабильности в обществе, единства и толерантности, – сказала в поздравительной речи заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова. – Первый Президент Республики Казахстан навсегда вошёл в историю как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине.

Микроавтобус, который был приобретён за счёт средств областного бюджета, позволит ученикам из населённых пунктов Александровка и Андреевка с комфортом добираться до школы, а также выезжать на различные культурные и спортивные мероприятия.

– Для нас это не просто приятное событие, это забота о здоровье и благополучии детей, – от имени родителей выразила слова благодарности Наталья Куприкова. – Новый автобус – радость для коллектива школы.

Добавим, что автомобиль «Газель» местного производства, выпущен он в этом году в Семее.

Александра Исаева

Район Алтай