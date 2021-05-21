Между первой и второй: что важно знать о вакцинации

Вакцинация против COVID-19 в Усть-Каменогорске идёт уже не первый месяц. Сейчас можно с уверенностью говорить, что прививка эффективно защищает от коронавирусной инфекции или как минимум предупреждает развитие тяжёлых форм этого заболевания.

На актуальные вопросы о вакцинации против КВИ «Рудному Алтаю» ответила врач общей практики Усть-Каменогорской поликлиники № 1 Гульнази Шарипова.

– Гульнази Мырзакановна, давайте сразу начнём с главного вопроса. Расскажите, пожалуйста, всех ли можно прививать, какие существуют противопоказания, какие осложнения возможны после вакцинации?

– Всех прививать, конечно, нельзя. Абсолютные противопоказания для вакцинации – беременность, аутоиммунные, онкологические заболевания в стадии обострения, любые анафилактические реакции в анамнезе. Вопрос о целесообразности вакцинации решается лечащим врачом пациента.

Категорический отвод от вакцинации получают люди, у которых в анамнезе есть серьёзные аллергические реакции на прививки, например анафилактический шок. У остальных аллергиков противопоказаний для вакцинации нет, но вы обязательно должны предупредить врача о своих проблемах. А после укола не спешить по делам и на полчаса остаться под присмотром медиков. Они помогут в случае возникновения аллергической реакции.

– Почему «хроники» должны вакцинироваться в первую очередь?

– Абсолютно здоровых людей единицы: у большинства проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой и прочие заболевания. «Хроникам» надо прививаться в первую очередь, потому что они в группе повышенного риска тяжёлых осложнений после коронавирусной инфекции.

– Почему прививку от коронавируса не делают детям?

– Испытания на этой категории пациентов не проводились, поэтому у детей вакцинация против COVID-19 исключена.

– Какие побочные проявления возможны после прививки?

– Следует разделять побочные реакции и осложнения на введение вакцины. Под побочными понимают нормальную реакцию организма на введение в него чужеродного белка или патогенного микроорганизма. Побочные реакции бывают местные (покраснение в месте укола, уплотнение) и общие (повышение температуры тела, общее недомогание).

Отсутствие побочных реакций вовсе не означает, что у человека не формируется иммунитет или что полученная им защита будет слабее, чем у того, кто три дня лежал с высокой температурой после прививки. Все люди разные. Никаких других выводов из наличия или отсутствия побочных реакций на прививку делать не стоит.

Осложнениями называются достаточно тяжёлые состояния, возникающие после прививки. К осложнениям относят, например, анафилактический шок – состояние, при котором у человека резко падает артериальное давление и к тканям и органам перестают поступать питание и кислород. К этой же категории относятся такие реакции, как судороги, энцефалит и так далее.

– Как относиться людям к побочным реакциям организма после прививки, что нужно предпринять, если почувствуешь недомогание?

– Повышение температуры даже до 39 градусов – это нормальная побочная реакция. Боль в месте укола, распространяющаяся на плечо и предплечье, покраснение, небольшой отёк – тоже. Усталость, головная боль тоже могут иметь место. Это не плохо, но и не даёт особых преимуществ. Это просто надо пережить. Поэтому врачи и те, кто уже прошёл вакцинацию, рекомендуют сразу выделять себе 2–3 дня отдыха после прививки, чтобы не надо было бежать на работу.

Уменьшить перечисленные проявления можно при помощи парацетамола (в пределах рекомендованной суточной дозы) или ибупрофена. Но важно следить за динамикой развития событий. Если через день-два вакцинированному человеку становится не лучше, а хуже, если боль и покраснение в месте инъекции продолжают нарастать – следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления или созвониться с участковым врачом, сообщить о своём самочувствии в пункт вакцинации. При температуре свыше 39 градусов немедленно вызвать скорую помощь.

– Что означает отсутствие побочных эффектов после прививки?

– У каждого человека индивидуальная реакция, которую определяют возраст, состояние здоровья и иммунной системы. Поэтому эффективность препарата не зависит от того, насколько бурно организм его воспринимает. После прививки вырабатываются антитела, и повышение температуры как один из приёмов борьбы с инфекцией при этом вовсе не обязательно.

– Специалисты говорят, что в первые три дня после прививки не следует перетруждать себя физически. Почему?

– Такие рекомендации – общие для всех прививок. Например, усиленные тренировки в это время – дополнительная нагрузка на организм, вырабатывающий синтез белка, необходимый для появления антител к коронавирусу. Стоит также воздержаться от принятия алкоголя, который даёт ненужные сосудистые реакции, подавляет иммунитет. Но жёсткого ограничения нет, это рекомендации врачей.

– Что делать, если подходит срок вакцинации, а человек простудился?

– Надо все силы бросить на борьбу с болезнью, потом выждать минимум пару недель и только тогда делать прививку. Иначе к ослабленному инфекционному процессу, вызванному вакциной, присоединится респираторный вирус. Это двойная нагрузка на иммунную систему человека.

– Как быть, если вакцинируемый заболел между первой и второй дозой?

– В этом случае допускается увеличить интервал между инъекциями. Врач даст временный медотвод от введения второй дозы, но как только состояние нормализуется, нужно незамедлительно поставить вторую прививку.

Кстати, срок между двумя этапами вакцинации препаратом «Спутник V» продлён до 45 дней. В отдельных случаях допускается проведение вакцинации компонентом II «Гам-КОВИД-Вак» в период до 90 дней.

– Допустим, по каким-либо житейским обстоятельствам не получается сделать вторую дозу в срок. Можно прийти на вакцинацию раньше?

– В этом нет смысла, так как в это время в организме действует первый компонент. В период между двумя введениями препарата происходит ответная реакция, и начинает формироваться иммунитет. Такая поэтапность имеет доказательную базу, закреплённую клиническими испытаниями, она подтверждена специалистами и зафиксирована во всех официальных протоколах. Поэтому установленный период вакцинации необходимо соблюдать.

– Если человек переболел коронавирусом, нужно ли ему вакцинироваться?

– Антитела в организме присутствуют в среднем от трёх до шести месяцев, поэтому перенесённая болезнь – не повод отказаться от прививки. Не всегда иммунитет, приобретённый в результате болезни, защищает от повторного заражения. По рекомендации ВОЗ, перенёсшим ковид стоит ставить прививку не ранее чем через полгода после выздоровления.

– Сколько времени потребуется на выработку устойчивого иммунитета?

– Первый иммунный ответ после вакцинации начинает вырабатываться в организме с 12–14 дня после введения первой дозы, устойчивый иммунитет формируется не ранее чем через 32–45 дней, максимум – через 56 дней. В течение всего этого инкубационного периода следует придерживаться всех мер предосторожности.

– Прививка сделана. Где получить прививочный паспорт и что даёт его наличие?

– Электронный паспорт вакцинации – это медицинская история вакцинации. В поликлинике по вашей просьбе могут выдать лишь справку о вакцинации.

Электронный паспорт вакцинации будет доступен в мобильном приложении eGOV Mobil после получения прививки. Страницу, распечатанную с сайта, нигде заверять не надо, так как там есть QR-код.

– Можно ли отказаться от вакцинации по собственным соображениям, не имея медицинских противопоказаний?

– Любая вакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции, проводится на добровольной основе. Вы вправе дать письменный отказ от вакцинации. Административной или уголовной ответственности за это не предусмотрено. Вакцинация против коронавируса в Казахстане проводится бесплатно.

Беседовала Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета