Мэтр спортивной журналистики

Этот человек не нуждается в представлении. Не одно поколение восточноказахстанских журналистов выросло на его материалах, получило под его руководством первое «боевое крещение». Отпраздновав 70-летний юбилей, Ондасын Елубай поделился размышлениями о своей жизни и профессии.

53 года в журналистике. Десятки стран, крупнейшие чемпионаты, Олимпийские игры. Ондасын Елубай был их участником с диктофоном и фотокамерой. Соревнования по боксу, борьбе, хоккею, биатлону, легкой и тяжелой атлетике. Мало просто рассказать о событии. Журналист-профессионал должен разбираться в правилах и тонкостях каждого вида спорта. Отовсюду Ондасын Елубай привозил захватывающие репортажи, сюжеты или интервью.

Азарт, восторг и оптимизм сопровождали его в повседневной жизни и работе. Знаток своего дела, опытный журналист, решительный и энергичный, Ондасын Елубай с детства мечтал стать журналистом. И его мечта в полной мере осуществилась. Сегодня он является собственным корреспондентом республиканской газеты «Қазақ спорты» по ВКО, членом Союза писателей и Союза журналистов РК, заслуженным спортивным деятелем Казахстана, призером конкурса имени Сейдахмета Бердикулова в 2002 и 2020 годах, почетным гражданином Усть-Каменогорска и Зайсанского района, почетным профессором ВКГУ им.

С. Аманжолова, Почетным деятелем спорта РК.

Родился Ондасын Елубай 22 мая 1950 года в многодетной семье в селе Саржыра Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Интерес к печатному слову, который он пронес через всю жизнь, проявился очень рано. Сначала просто читал, потом задумался: вокруг происходит столько интересного! И стал сам писать коротенькие заметки. В районной, а позже в областной газете их охотно принимали, а юный автор даже не мечтал, что когда-нибудь это увлечение перерастет в профессию.

Среднее образование будущий журналист получил в школе-интернате имени Жамбыла в Усть-Каменогорске.

Уже тогда наряду со страстью к журналистике проявился его талант к игре в шашки. Увлечен он этой игрой до сих пор.

Окончив школу, проработал год корректором в областной газете «Коммунизм туы». Его мечта стать журналистом воплотилась в 1973 году после окончания Казахского национального университета им. С. М. Кирова (ныне аль-Фараби). В 1984 году он продолжил обучение на отделении журналистики Алма-Атинской Высшей партийной школы.

20 лет своей жизни посвятил работе в областной газете «Дидар», 25 лет являлся собственным корреспондентом республиканской газеты «Егемен Қазақстан» по Восточно-Казахстанской области.

В течение 50 лет отражал актуальные темы региона, прославлял труд выдающихся земляков, рассказывал о технологических инновациях крупных промышленных заводов. Из репортажей Елубая читатели подробно узнавали о визитах Первого Президента Республики Казахстан –

Елбасы Нурсултана Назарбаева в Восточный Казахстан, о достижениях в экономике региона. Из-под его пера вышли тысячи заметок, статей и спортивных репортажей.

– Быть журналистом – очень трудная и ответственная работа, но из всех видов журналистики профессия спортивного журналиста самая тяжелая и самая увлекательная: бесконечные командировки, поездки, новые знакомства, калейдоскоп интересных событий и мест, – признается наш собеседник.

По его словам, ни в одной другой отрасли нет такого напряжения, ничто иное не требует такой скорости мысли и работы в жесточайших условиях дедлайна, как в спортивной журналистике. Самый пик деятельности корреспондента обычно приходится как раз на пятницу, субботу и воскресенье, когда проходят все важные спортивные мероприятия.

Как журналист, он участвовал в семи Олимпийских играх, пяти чемпионатах мира, в десяти Азиатских играх, где непосредственно с мест событий первым посылал казахстанцам свои «горячие» новости. Ондасын Елубай был свидетелем самых волнующих моментов мировых состязаний, ощущал остроту событий, видел торжество победителей.

В 2000 году он освещал триумф казахстанской легкоатлетки Ольги Шишигиной на Олимпийских играх в Сиднее. Позже прославленная спортсменка специально приезжала в Усть-Каменогорск на презентацию книг Ондасына Елубая, которые были посвящены знаменитому борцу классического стиля Жаксылыку Ушкемпирову.

К слову, в спонсорской поддержке при издании книг и поездках на знаковые спортивные мероприятия журналист Елубай отмечает неоценимый вклад АО «Казцинк».

– «Казцинк» всегда поддерживает благие начинания, – подчеркивает он. – За счет предприятия восемь металлургов и я посетили знаменитую Олимпиаду в Сиднее. Мне также оплатили поездку в Пхёнчхан и другие столицы Олимпийских игр.

Ондасын Елубай особо подчеркивает, что благодаря спонсорской поддержке «Казцинка» в регионе активно развивается спорт и обретает второе дыхание сфера культуры.

– Когда я начинал работать в журналистике, было очень много таких жанров, как очерки, какие-то личные взгляды и оценки, различные размышления – то, что можно назвать публицистикой. Сейчас это отошло на второй план. Журналистика стала более мобильной, живой и сверхоперативной, – отмечает Ондасын.

Это, по его словам, касается, прежде всего, спортивной журналистики, потому что вслед за ежедневными изданиями, пишущими о спорте, появилось еще много разных интернет-изданий, которые задействовали профессиональных журналистов. Вот поэтому для спортивного журналиста такие качества, как мобильность и оперативность, приобрели первостепенный характер.

На протяжении полувека наряду с журналистикой Ондасын Елубай занимался профессио-

нальной фото- и видеосъемкой. Достижения казахстанских спортсменов на Олимпиадах и чемпионатах мира, описываемых автором в газетных статьях, неизменно сопровождались красочными фотографиями. Ему удавалось передавать в одном кадре атмосферу и дух соперничества.

Адреналин, азарт, охота за «тем самым кадром» на бешеной скорости – согласитесь, звучит привлекательно. Но только ошибочно думать, что такая работа – это исключительно веселье и путешествия. Ондасын Елубай не понаслышке знает, что такое многочасовое ожидание на лютом морозе, работа с тяжелой техникой за плечами и поистине братская взаимовыручка коллег.

Без всяких преувеличений можно утверждать, что лучше него в спортивной журналистике в нашей области никто не разбирается. Он лично знаком с прославленными спорт-

сменами Казахстана и стран СНГ. Бывало, открывал новые «звездочки», которые только начинали подавать надежды. Его репортажи с футбольных, баскетбольных, хоккейных, бадминтонных, волейбольных, шахматных баталий всегда становились украшением любого газетного номера. В профессиональной копилке Ондасына Елубая – интервью со многими звездными спортсменами.

– Спортивная журналистика – это тот же самый спорт, где нельзя выиграть раз и навсегда. Если бы были одни и те же чемпионы, то людям бы это наскучило и они перестали бы читать газеты и смотреть телевидение. То же самое и в спортивной журналистике. Каждый раз спортивный репортер должен выдавать что-то новое, придумывать иные повороты, вопросы, заходы для интервью, – размышляет Ондасын.

Он умеет рассказывать о спорте доходчиво, ярко и вдохновенно и этим замечательным талантом не только снискал заслуженную славу, но и приобщил к спорту тысячи других людей – своих читателей.

Ондасын Елубай также является автором 21 книги, в них описаны все крупные спортивные мероприятия, проходившие в Казахстане, очерки о знаменитых спортсменах. В 2018 году вышла книга «Алатауды дүбірлеткен 11 күн» – «Алматинский аккорд Всемирной Универсиады». В прошлом году – сборник о семи Олимпийских играх «Дүниені дүбірлеткен жеті дода».

Его книги выходят на казахском и русском языках. Автор старается писать доступно, поэтому каждое издание находит своего благодарного читателя. За десятки лет журналистской деятельности Ондасын Елубай собрал богатейший архив, состоящий из более 5 миллионов фотографий и около 300 часов видеосюжетов.

Когда человек работает не ради чинов и званий – они сами достойного находят. Не стал исключением из этого правила и Ондасын Елубай. Его нелегкий журналистский труд был отмечен множеством наград, в том числе государственных. Он награжден орденом «Құрмет», медалью «За вклад в развитие спорта», юбилейными медалями, нагрудным знаком Министерства культуры РК «Деятель культуры РК» и другими.

Достигнув 70-летнего рубежа, он не перестает заниматься любимым делом, живо интересуется всеми спортивными и политическими событиями, происходящими в стране и мире.

Любимый муж, обожаемый отец и дедушка, он пронес и сохранил в своей душе чувство ответственности за то, что делал, и любовь к тем, кто его окружал. Возможно, в этом и заключается цель жизни человека. И Ондасын Елубай этой цели, безусловно, достиг.

Бахыт Сарсембаева