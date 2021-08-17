Метко поражая цели

В Пограничном управлении по Зайсанскому району Департамента Пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области провели соревнования за звание «Лучший снайпер».

В состязании приняли участие все штатные снайперы пограничных отделений и личный состав группы мобильных действий специального назначения.

На протяжении трёх дней на полевом стрельбище шла упорная борьба. Помимо выполнения упражнений учебных стрельб из снайперской винтовки Драгунова (СВД), участники совершили марш-бросок в десять километров с оружием в руках. Также снайперы продемонстрировали свои навыки и умения маскировки.

Для того чтобы получить звание лучшего, победителям состязания потребовались максимальная выдержка, физическая выносливость и точность при выполнении стрельб. Нужно сказать, что каждый из военнослужащих сумел показать достаточно высокий уровень подготовки, силу воли и стремление к победе.

Так, по итогам соревнований первое место по стрельбе из снайперской винтовки Драгунова занял стрелок-разведчик пограничного отделения «Жаңаталап» рядовой Ш. Курманходжин. Второе место завоевал старший стрелок-разведчик ГМДСН сержант Н. Толегенов. На почётном третьем месте – старший стрелок-разведчик ГМДСН сержант М. Сванкулов.

Призёры состязания награждены грамотами от имени начальника Пограничного управления по Зайсанскому району подполковника Р. Сетвалдиева. Он сообщил, что лучшие снайперы по итогам состязания будут включены в сборную команду, пройдут подготовку и будут бороться за честь Департамента ПС КНБ РК по Восточно-Казахстанской области в соревновании между снайперами всего ведомства.

Ания Есмухамет

Фото Ж. Чамчиева

Зайсанский район