Месяц очищения и обновления

Священный месяц Рамазан, начавшийся в нынешнем году в ночь с 22 на 23 марта, совпал по времени с весенним праздником Наурыз, днём весеннего равноденствия, когда светлое время суток становится равным по протяжённости с ночным.

Это событие отмечается во многих странах мира, что видно по публикациям в средствах массовой информации, а также в популярных социальных сетях. В частности, можно однозначно отметить благожелательный тон практически всех материалов и постов, призывающих к добру, миру, согласию, спокойствию и стабильности в обществе.

В региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области в преддверии месяца Рамазан состоялся специальный брифинг с участием главного имама Духовного управления мусульман Казахстан (ДУМК) по ВКО Ермек кажы Касболатулы. Он выступил с информацией, непосредственно касающейся этого значимого события в жизни не только верующих людей, но и других земляков. В частности, главный имам рассказал о целях и задачах, высокой духовной миссии традиционного поста, которого придерживаются верующие на протяжении целого месяца. К примеру, есть обнародованный график, по которому приём пищи осуществляется до рассвета и после заката, как того требуют определённые каноны.

– Известные ограничения, связанные с необходимостью отказа от приёма пищи в дневное время суток, преследуют высокие цели, – говорит Ермек кажы Касболатулы. – Всё это оказывает благотворное влияние на организм человека, способствует его очищению. В то же время создаёт предпосылки для духовного обновления и очищения каждой личности, морально-нравственного самосовершенствования утверждению высших ценностей.

По его словам, подобные события призваны вносить своеобразный баланс, играть стабилизирующую роль в обществе, где требуются мир и согласие. К примеру, моральная и, по возможности, материальная, финансовая поддержка нужна в тех регионах планеты, где люди пострадали от стихийных бедствий, землетрясений. Такое же надёжное плечо и рука помощи одновременно нужны не только тем, кто далеко от нас, но и ближнему, если внимательно оглядеться вокруг, увидеть, понять и сделать шаг ему навстречу в самых благих целях.

Таир Сапаргалиев