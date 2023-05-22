Место встречи – музей!

Восточно-Казахстанский музей искусств стал местом встречи для людей разных поколений, профессий и интересов – здесь прошла традиционная акция «Ночь в музее», посвящённая Международному Дню музеев.

Уже на входе гостей вечера встречали музыкой, песнями и танцами. Во дворе здания горожан ждал «Flea market» или блошиный рынок – столы для обмена, где можно было взять, что хочется, и отдать то, что уже не нужно. Торжественная часть мероприятия началась с поздравления друзей музея – людей, активно участвующих во всех мероприятиях и в жизни культурной организации в целом. Среди них был известный художник, живописец, график, скульптор, художник-оформитель, член Союза художников Республики Казахстан Кудаш Нурсадыков.

Я думаю, День музеев для художников, в целом творческих людей – самый близкий праздник, ведь вся наша жизнь и творчество неразрывно связаны с этим, можно сказать, домом искусства. Именно музеи создают условия для творчества художников, популяризируют наши работы и доносят их до масс. Сегодня я пришёл поздравить сотрудников областного музея искусств и привёл с собой трёх учеников моей школы, – сказал художник.

Кудаш Нурсадыков с гордостью заметил, что в детском уголке «Айналайын», который презентовали публике в этот день, он увидел работы своих учеников, сделанные ещё 10–12 лет назад. В детском уголке тем временем было шумно и весело – каждый малыш, пришедший сюда, нашёл себе занятие по вкусу – кому-то приглянулись цветные глина и пластилин, кто-то сел рисовать и раскрашивать картинки. Детки постарше играли с аниматорами в разные игры.

Очень радостно быть частью такого праздника, с удовольствием посмотрела различные картины. Мои дети тоже довольны, веселились, рисовали. Большое спасибо организаторам за такое замечательное мероприятие, желаю дальнейшего процветания музею, – поделилась впечатлениями гостья вечера Гульнур Мусанова.

В это время участники изо-батла компьютерной графики «Музей будущего» пытались понять и показать, какие изменения ждут культурное учреждение в дальнейшем.

Ребята рисовали в современном цифровом стиле своё видение музея будущего, используя для этого различные графические программы. Цифровое графическое искусство в нашем городе ещё не сильно развито, думаю, поэтому у нас было только четыре участницы, – пояснил ведущий конкурса Роман Антонов.

Зато в конкурсе «Ты – такой», в котором юные художники соревновались в рисовании эскиз-портретов и шаржей, участников было хоть отбавляй – некоторые ребята создавали свои шедевры сидя прямо на полу. Организаторам даже пришлось разделить их на две группы и после отбора победителей в первой группе начать конкурс заново со второй. Это только добавило радости и хорошего настроения всем: ведь означало в два раза больше прекрасных портретов у посетителей и в два раза больше победителей в соревновании.

Помимо художников в зале работали и молодые фотографы, вместе со своими моделями и реквизитом, предоставленным музеем, они создавали завораживающие портреты на фоне картин. Очередная «Ночь в музее» завершилась музыкальной нотой. В концертной программе «Музыкальный калейдоскоп» приняли участие коллективы «Эхо» и «Гармония», а также «Бард-Рок-Клуб» и «Баян-Клуб». Для любителей классического исполнения выступили ученики Айжан Маскеновой и заслуженного артиста Республики Казахстан Вячеслава Ткача. Эта ночь уже закончилась, но двери музея для всех ценителей искусства открыты каждый рабочий день.

Аяужан Утеулинова, фото автора