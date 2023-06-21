Место встречи чемпионов

В Усть-Каменогорске состоялся республиканский этап чемпионата Национальной спортивной лиги по волейболу среди студентов колледжей. В течение недели 13 женских и 15 мужских команд соревновались за звание лучших.

Чемпионат проходит второй раз, в прошлом году республиканский этап соревнований принимали в областном центре Западного Казахстана, в Уральске. В 2022-м команда юношей из Восточного технико-гуманитарного колледжа стала серебряным призёром состязаний.

Нынешние соревнования проходили на трёх площадках, мужские команды играли на базе ВГТК и Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа, а девушки – в Восточно-Казахстанском гуманитарном колледже имени Абая.

– Это поэтапные соревнования, которые сначала проходят внутри колледжа, потом на уровне города, после чего победители отправляются на республиканский этап соревнований. Если в прошлом году в волейбольной лиге принимала участие только команда юношей, то в этом – играют и девушки, – рассказал тренер команд педагогического колледжа Международного университета Астана Кайролла Нуркешев.

К слову, для юношеской команды педагогического колледжа Международного университета Астана этот чемпионат стал более плодотворным, чем прошлогодний – они стали бронзовыми призёрами, тогда как из Уральска вернулись с четвёртым местом.

В финальной игре среди юношей за победу боролись команды Восточного технико-гуманитарного колледжа и Талдыкорганского высшего политехнического колледжа. У местных игроков была мощная поддержка земляков, которые каждый удачный бросок сопровождали оглушительными овациями и скандировали: «Өскемен!». Ребята до последнего боролись за золото, но талдыкорганцы оказались упорнее.

Не менее эмоциональным стали финальные игры среди девушек. За первенство боролись команды Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты из Кокшетау и Мангистауского высшего педагогического колледжа имени Мурынажырау Сенгирбекулы. В напряжённой борьбе победу всё же одержали волейболистки из Кокшетау.

– Это неописуемые ощущения радости и восторга. Самое главное, что мы вынесли из финальной встречи – никогда нельзя сдаваться, надо бороться до конца,– поделилась впечатлениями капитан команды Сая Серик.

Многие участницы чемпионата отметили, что их приятно удивил уровень проведения мероприятия, а ещё очень понравился Усть-Каменогорск.

– Спорт – это конкуренция, поэтому всегда есть победители и те, кому повезло чуть меньше. Вы должны помнить, что занимаетесь одним из лучших видов спорта. Волейбол – игра, которая воспитывает командный дух, сотрудничество, умение чувствовать партнёра, целеустремлённость и это всё, безусловно, пригодится вам в дальнейшей жизни, – отметила руководитель отдела ТиПО УО ВКО

Гульмира Искакова.

Для восточноказахстанских команд республиканский этап чемпионата Национальной спортивной лиги по волейболу тоже завершился на положительной ноте. Команда юношей Восточного технико-гуманитарного колледжа завоевала второе место и стала серебряным призёром игр, а спортсменки Высшего колледжа КАСУ принесли в сборную региона третье место и бронзовые медали.

Аяужан Утеулинова