В Катон-Карагайском районе проведение яркого праздничного мероприятия, посвящённого работникам сельского хозяйства, можно одновременно расценивать как официальное подведение итогов деятельности 2022 года в агропромышленном секторе заповедного края.

По поручению Главы государства в приграничном районе реализуется Комплексный план социально-экономического развития, рассчитанный на несколько лет. Он направлен на повышение качества жизни населения, как и ещё в трёх приграничных районах ВКО.

В целом животный, растительный и водный мир этого района настолько богат, разнообразен, что, казалось бы, трудно человеку дополнительно привнести в него что-то своё и непременно новое, полезное, живое. В то же время, как не удивительно, местным жителям это вполне удаётся.

Напомним, в пределах одной административной территории восточная и западная часть значительно отличаются друг от друга. В горной местности неплохо развито животноводство, а в западной предпочтение отдано ещё и растениеводству, где получают стабильные урожаи. Зримые плоды аграриев и животноводов можно было увидеть на выставке продукции сельского хозяйства в районном Доме культуры. По официальной информации акимата Катон-Карагайского района, здесь было представлено всё, чем богата местная земля, на что способны руки тружеников.

Наверное, излишне повторяться о пантовой, медовой, мясной и молочной продукции, которую горожане и гости Восточного Казахстана неизменно покупают на традиционных ярмарках в областном центре по субботам. Даже при таком обилии выбора таёжных даров или другой сельхозпродукции невольно обращаешь внимание на изюминку в виде медовых суперфудов, представляющих собой кладезь натуральных витаминов, а также на травяной чай на любой вкус. Всё это предлагает покупателям семейная мануфактура «Алтай Арай» из села Катон-Карагай, вызывающая интерес у покупателей.

Местные бренды и экзотика привлекают туристов и гостей, для которых совершенствуется инфраструктура, внедряются новые подходы для развития этой отрасли. Об этом также говорил аким Катон-Карагайского района Дильдар Каликан в своём выступлении, посвящённом результатам работы в сфере растениеводства, животноводства и иных отраслях за 11 месяцев текущего года. Отмечено, что показывают явный рост, плюс ко всему, пчеловодство, мараловодство, несмотря на засушливую погоду, влияющую на итоги.

– Объём валовой продукции сельского хозяйства за 11 месяцев нынешнего года составил 36,6 млрд тенге, – сообщил Дильдар Каликан. – Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур с площади 18,4 тысячи гектаров составила 20 центнеров на круг, получено 31 100 тонн зерна. Под масличными культурами было занято 27,4 тысячи гектаров, средняя урожайность составила 18–20 центнеров с гектара, собрано 58 700 тонн маслосемян.

По его информации, в хозяйствах заготовлены панты в консервированном виде, произведено 250 тонн мёда силами 343 пчеловодческих пасек. Кроме того, в 70-ти крестьянских хозяйствах получено 450 тонн кумыса. В различных хозяйствах в достаточных объёмах припасены сено, сенаж, силос, солома, чтобы благополучно провести зимовку, длящуюся в суровых краях более полугода.

По уровню выпадающего снега, свирепым морозам местная природа ничем не отличается от районов Крайнего Севера и даже Аляски, в красках описанной Джеком Лондоном. Поэтому труд местных жителей, их образ жизни не может не вызывать восхищения и одновременно уважения. Три месяца короткого лета, приводящие в явный восторг приезжих людей, для местных жителей являются скромной наградой за остальные времена года, полные испытаний.

Постепенно обновляется машинно-тракторный парк, хозяйства района приобретают сельхозтехнику как импортного, так и отечественного производства. По официальным данным, для увеличения племенного стада закуплено 219 голов крупного рогатого скота чистых кровей. Свою положительную роль играет поддержка со стороны государства в виде субсидий, их тоже выделено около 1 млрд тенге.

Что касается финансирования сельскохозяйственных работ, во время посевной и уборочной кампании местное кредитное товарищество выделило аграриям заёмные средства в размере 522 млн тенге. Как отметил аким района, сфера агропрома по итогам сезона показывает рост объёмов производства продукции, а также привлечения инвестиций для развития сельскохозяйственной отрасли.

За самоотверженный труд аким района вручил медаль «Еңбек ардагері» Министерства сельского хозяйства РК главе крестьянского хозяйства «Канат» Новополяковского сельского округа Айтказы Кустубаеву. Нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства» профильного министерства отмечен глава крестьянского хозяйства «Береке» Новоберёзовского сельского округа Жомарт Тулепбергенов.

Также другие награды и знаки отличия, Почётные грамоты, благодарственные письма областного акимата, управления сельского хозяйства ВКО, отраслевого профсоюза, районного акимата вручены большой группе тружеников Катон-Карагайского района. В их честь подготовлен большой концерт творческих коллективов района, создавших прекрасную атмосферу праздника для работников сельского хозяйства.

Таир Сапаргалиев

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