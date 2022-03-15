Меню от зайсанских фермеров

Так сложилось, что темой дня в последнее время, так или иначе, становится продовольственный вопрос, а также цены на продукты. И меры по их стабилизации на уровне районов и области приносят свои плоды. Такой вывод можно было сделать, побывав на ярмарке, которую организовал в областном центре Зайсанский район.

Возможность обеспечивать себя и внутренний рынок основными продуктами питания в определённой мере можно оценить по торговым рядам и прилавкам на традиционных субботних ярмарках. Приезда зайсанцев в Усть-Каменогорске жители города и гости всегда ожидают с нетерпением. Поскольку предлагаемый ассортимент из Зайсана неизменно разнообразен, со своим колоритом.

По информации руководителя районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сабыра Андырбаева, очередная ярмарка прошла в необычных условиях. После значительного потепления и активного таяния снега в выходные дни ударил мороз. По народному поверью: февраль воды подпустит, а март – приберёт. Горожанам и сельчанам расслабляться пока рано, нужно заботиться о запасах продовольствия для себя и надёжной кормовой базе для отрасли животноводства. Ситуация требует от всех по-житейски мудро решать возникающие проблемы.

НЕ ВРЕМЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Весенние месяцы называют особо сложным сезоном, когда толстое истончается, а тонкое может порваться. С окончанием зимовки и появлением свежей травы для увеличения привесов у различных видов животных потребуется много времени. Именно на этот период необходимо сделать запасы ходовых продуктов питания.

– В первую очередь, мы уделяем внимание поставке на ярмарку различного свежего мяса, – рассказал Сабыр Андырбаев. – В общей сложности для забоя и доставки мяса в областной центр мы предусмотрели восемь голов крупного рогатого скота, шесть лошадей, двадцать овец. Мясо пользуется высоким спросом у городских покупателей.

Характерно, что зайсанцы на субботнюю ярмарку привезли ещё и куриные яйца, хотя своей птицефабрики в районе пока нет. Инициативу проявили владельцы личных домашних подворий и представители сельских акиматов, организовавшие сбор, упаковку, комплектацию, отправку и реализацию. В итоге продукция сельских птицеводов оказалась нарасхват, поскольку явно отличается товарным видом и качеством.

– В последнее время население охотно занимается разведением самых разных видов и пород птиц, – говорит руководитель профильного отдела. – Они сполна оценили выгоду от домашней птицы. С другой стороны, для этого есть подходящие условия. С развитием растениеводства нет проблем с зерном, кормами для пернатой живности. И то, и другое является востребованным товаром, который всегда находит спрос внутри района и за его пределами.

НЕПРОСТОЕ ПРОСО

Здесь самое время коснуться сферы растениеводства. Стараниями зайсанцев в Восточном Казахстане на новый уровень выведено выращивание крупяной культуры – проса. В селе Карабулак и других населённых пунктах древним промыслом заняты фермерские, крестьянские хозяйства, отдельные семьи. Выяснилось, что просо может стать не просто продукцией для внутреннего потребления, исходя из традиций народной кухни. В то же время есть у крупы и готовых продуктов из неё экспортный потенциал, а также свой круг потребителей в ближнем и дальнем зарубежье.

Представители Карабулакского сельского округа нам сообщили, что просяную продукцию на ярмарку привезли Еркинбек Коштай и Кален Токан. От имени своих коллег представили конкретные и зримые плоды летних трудов. Прежде «Рудный Алтай» сообщал о проектах по глубокой переработке проса в селе Дайыр, выпуску широкого ассортимента готовых товаров в современной упаковке.

Сторонники правильного питания вовсе не обходят стороной крупяные культуры, воздавая должное пользе и вкусовым качествам многочисленных блюд из проса. Хотя о пшённой каше, других злаках по содержанию клетчатки, удерживающих пальму первенства, в прошлом известно было большинству людей с раннего детского возраста.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Возвращаясь к теме самообеспечения продуктами питания в регионе, можно сказать, что сформировалась за текущие годы целая культура производства, потребления. В условиях мирового дефицита и спроса на продукты есть в Восточном Казахстане свои пути решения проблем и комплексный подход к организации работы в целом. А главный месседж в том, что нужно полагаться лишь на собственные ресурсы, традиции и вкусы.

Таир Сапаргалиев

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