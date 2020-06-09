Меняй чек на бонусы

Ежегодная акция «Требуй чек – выиграй приз» проводится через мобильное приложение Wipon.

Принять участие в ней могут жители региона, подтвердившие приобретение товара, работы или услуги, предоставив в онлайн-формате данные фискального чека контрольно-кассовых машин.

– Фискальный чек является подтверждением оплаты, – отметила руководитель управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Надежда Дроздова. – Также отражаемые суммы через онлайн-ККМ передаются в органы государственных доходов, что позволяет видеть реальную прибыль предпринимателей.

По информации Надежды Дроздовой, есть два варианта участия в акции: ввести данные чека вручную или отсканировать QR-код. После отправки данных у участника есть шанс выиграть денежные средства.

В случае если после покупки товара, выполненной работы или оказанной услуги фискальный чек выдавать отказываются, через приложение можно отправить жалобу с прикреплением видеоматериала. Если факт подтвердится, виновное лицо привлекут к административной ответственности, а потребителю будет начислен бонус на баланс телефона.

Добавим, что мобильное приложение Wipon можно скачать бесплатно с App Store и Play Мarket.

Татьяна Кравченко