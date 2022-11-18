Мелодия золотой лозы

В Шемонаихинском историко-краеведческом музее прошла выставка, посвящённая памяти мастера плетения из лозы Сергея Барсукова.

Он всегда умел найти красоту в окружающем мире и людях. Энергичный, с хорошим чувством юмора, Сергей Барсуков любил жизнь во всех её проявлениях. Таким он и запомнился. Народный умелец ушёл из жизни около пяти лет назад, однако оставил о себе память в виде прекрасной коллекции изделий, плетёных из ивовой лозы.

ЛИНИИ СУДЬБЫ

Про человека, который после рождения остался на малой родине и продолжил там свой путь, в народе говорят: «Где родился, там и пригодился». Так можно сказать и о Сергее Барсукове. Он появился на свет в 1937 году в Шемонаихе. Детство пришлось на военные годы и прошло, как и у всех ребят того времени, нелегко. Отца забрали на фронт, мать трудилась в тылу. Пережив немало бед, не потерял интереса к жизни и открытию всего нового.

Так сложилось, что судьба Сергея Барсукова так или иначе была связана с творчеством. В 1960 году он возглавил киносеть района. Работа позволила познакомиться с выдающимися представителями культуры того времени: писателем-земляком Анатолием Ивановым, актёрами Вячеславом Шалевичем, Людмилой Хитяевой и другими известными личностями…

– Сергея Барсукова окружал творческий коллектив: художники В. Крепп и А. Попов, – рассказала директор Шемонаихинского историко-краеведческого музея Наталья Дубинчик. – Дружба с Александром Поповым длилась всю жизнь.

Ещё он увлекался фотографией. К слову, когда на родную землю приезжал Анатолий Иванов, который к тому времени приобрёл известность, Сергей Барсуков нередко выступал в качестве фотокорреспондента. Он снял репортаж о визите писателя на малую родину в 1970-х годах. Сегодня эти бобины киноплёнки бережно хранятся в районном музее.

После киносети герой повествования трудился в объединении «Сельхозтехника». Несмотря на загруженность, всегда находил время для доброго дела. Сергей Барсуков посадил и вырастил пихты, из-за которых теперь и здания бывшей конторы не видно.

САМОРОДОК ИЗ ГЛУБИНКИ

Творческий путь Сергея Барсукова как мастера декоративно-прикладного искусства начался, когда он вышел на пенсию. Мужчину привлекло плетение из лозы.

Сделав первые робкие шаги в этом виде ремесла, народный умелец самостоятельно освоил технологию и навыки обработки природного материала. Так как в те годы специальную литературу было трудно достать, а о мастер-классах в Интернете и речи не шло, можно представить, скольких усилий стоило Сергею Барсукову изучить азы ремесла.

Сначала это были несложные вещицы, но со временем уровень мастерства вырос настолько, что среди шемонаихинцев считалось эталоном подарить работу мастера родственникам или друзьям на любой праздник. Сергей Павлович и сам любил делать подарки, они до сих пор украшают районный Дом дружбы, редакцию районной газеты, историко-краеведческий музей.

– Впервые шемонаихинцы увидели его работы на выставке у магазина «Восточный», – отметила Наталья Дубинчик. – Земляки не скрывали восхищения, это ободрило умельца, в своё дело он вкладывал душу. В последние годы фото изделий, размещённые в «Одноклассниках», собирали сотни лайков и восторженные отзывы многочисленных пользователей.

Первая экспозиция вызвала неподдельный интерес у жителей района. Посетители не просто ознакомились с экспонатами, но и смогли поучаствовать в мастер-классе от народного умельца. Сергей Барсуков с радостью делился опытом с теми, кто хотел научиться плести лозу.

Как гармонично складываются музыкальные ноты в песню, так в руках мастера ивовые прутья послушно заплетались в узоры, виток за витком – словно песня золотой лозы…

В фондах Шемонаихинского историко-краеведческого музея хранится 63 экземпляра, в числе которых есть уникальные: самовар с приборами, жар-птица, лебедь. Изделия были представлены вниманию жителей и гостей Шемонаихинского района на выставке «Золотая лоза», посвящённой памяти Сергея Барсукова.

– Работы, которые создал мастер, хочется называть шедеврами декоративно-прикладного искусства, – поделилась впечатлениями одна из почитательниц творчества народного умельца Татьяна Степанова. – У меня дома есть несколько изделий Сергея Павловича. Они вобрали теплоту не только натурального природного материала, но и добрых рук мастера. Выставка, которую организовали сотрудники музея, ещё раз позволила насладиться творчеством нашего земляка.

Татьяна Кравченко

Шемонаихинский район