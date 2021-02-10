Мелодии степей

Музыканты Аягозского района рассказали об истории создания казахских народных музыкальных инструментов.

В районном Доме культуры Аягоза состоялся познавательный час под названием «Көне аспаптар сөйлейді» («Говорят старинные музыкальные инструменты»). Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Музыкант – флейтист оркестра народных инструментов Аманкелды Чаев подробно рассказал о музыкальной культуре наших предков и об истории создания каждого старинного казахского музыкального инструмента.

Он отметил, что фонды народного искусства безграничны, а видов музыкальных инструментов очень много. Наши предки умели извлекать звуки из камня, дерева, растений, шкур животных, костей, рогов и других материалов, изготавливая из них простые, при этом очень мелодичные музыкальные инструменты.

– Они были способны передать шум степи и горного водопада, суровость снежных бурь и весенний щебет птиц, – рассказали организаторы мероприятия. – О том, насколько они проникновенны, всегда сообщали путешественники, которых восхищали музыкальные инструменты степного народа.

Музыканты оркестра наглядно продемонстрировали звучание и красоту таких инструментов, как сыбызгы, шертер, кобыз, жетыген и домбыра. Затем каждый из них исполнил на своём инструменте отрывок из разных кюев, наполняя студию красивыми переливами звуков.

Ерик Абитов

Фото ОВП Аягозского района

Аягозский район