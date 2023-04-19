Мелодии для тонких струн души

Фольклорно-этнографическому ансамблю «Алтай» Управления культуры ВКО в этом году исполнилось двадцать лет. В свой юбилей артисты подарили устькаменогорцам и гостям города незабываемый вечер музыки.

В концертной программе также приняли участие солистка КГКП «Ертіс концерт», «Мәдениет саласының үздігі» Нургуль Кабдоллаева, ансамбль народного танца «Алтай», вокально-инструментальный ансамбль «Alem sazy» и группа «An.Sal.Dar».

С момента образования ансамбля в 2003 году по сегодняшний день музыканты «Алтая» возрождают почти забытые казахские мелодии, переносят их на партитуру и в современной аранжировке буквально вдыхают в них новую жизнь.

В создании первого и единственного в Восточном Казахстане фольклорно-этнографического ансамбля «Алтай» большую роль сыграл Тусипхан Тусипбеков. Ныне председатель ВКОФ ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников культуры, спорта, туризма и информации», в те годы он возглавлял управление культуры области.

– У казахов есть выражение «хорошее слово – пища для души», я бы к этому добавил, что хорошая музыка тоже питает душу. Именно такую музыку исполняют музыканты «Алтая» все двадцать лет, – считает Тусипхан Тусипбекович.

Он отмечает, что в начале 2000-х годов существовала острая потребность в таком малокомплектном и мобильном коллективе, потому что стояла задача показать гостям, особенно иностранным, самобытную культуру и музыку казахского народа, а вывезти на важные мероприятия целый оркестр было сложно.

По словам Тусипхана Тусипбекова, весомый вклад в развитие ансамбля сделал его первый руководитель, ныне покойный Архат Сыдыков. Он формировал списки и собирал первые инструменты, некоторые из них приходилось заказывать из Алматы, потом обучал музыкантов, вместе с ними составлял репертуары.

Вместе с Архатом Сыдыковым у истоков формирования коллектива стояла Арай Букеева, нынешний художественный руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Алтай».

– Мы с Архатом вместе окончили Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, он по классу домбры, я по классу шертер. Приехали в Усть-Каменогорск, как раз в это время началось создание нашего ансамбля, при поддержке Тусипхана Тусипбековича. В самом начале были сложности с инструментами, но постепенно всё наладилось, и сейчас я могу сказать, что мы укомплектованы полностью как необходимой аппаратурой, так и сценическими костюмами, – отмечает руководитель ансамбля.

К слову, костюмы у коллектива действительно прекрасны и при упоминании фольклорно-этнографического ансамбля «Алтай вспоминается не только завораживающая музыка, но и их сценические образы в национальном стиле. За годы существования своими мелодиями и нарядами музыканты покорили как казахстанских, так и зарубежных зрителей.

– Поздравляю своих коллег из фольклорно-этнографического ансамбля «Алтай» с двадцатилетием! Вместе мы прошли не один республиканский и международный конкурс, становились призёрами и победителями. На сегодняшний день нас во всём поддерживают Управление культуры области, руководство КГКП «Ертіс концерт». Впереди нас ждёт большой гастрольный тур «Рухани жаңғыру», желаю нам всем удачи, – говорит солистка КГКП «Ертіс концерт», «Мәдениет саласының үздігі» Нургуль Кабдоллаева.

Для зрительного зала концерт прошёл на одном дыхании. В вихре музыки, танца и песен гости вечера не уставали одаривать артистов бурными аплодисментами. Особенное впечатление произвело «Зарубежное поппури» в аранжировке для ансамбля от Дулата Багдатова, во время которого прозвучала музыка из знаменитых кинолент, таких как «Миссия невыполнима», «Форсаж», а также мелодия песни «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса, эта песня несколько лет назад была настоящим хитом среди молодёжи.

В свой юбилейный концерт коллектив «Алтая» ещё раз доказал всю многогранность и силу своего таланта.

Аяужан Утеулинова

Фото автора