Мелодичные трели глиняных соловьёв…

Вязание, ткачество, вышивка, пэчворк, батик… Каким только видом рукоделия не владеет мастерица из Усть-Каменогорска Тамара Сазонова. Особое место в её творчестве занимают глиняные игрушки-свистульки.

Героиня нашего повествования более сорока лет отдала бухгалтерскому делу, сейчас она на заслуженном отдыхе. Хотя Тамара Леонтьевна и выбрала нетворческую профессию, каждую свободную минуту всегда старалась посвящать созданию чего-нибудь своими руками. Как она сама шутит, любовь к рукоделию родилась раньше неё самой.

– С раннего детства мне нравилось шить кукол, – поделилась мастерица, – а потом наряжать их. Первое платье на себя сшила уже в шестом классе. Пока училась в школе, даже школьную форму сама себе шила.

Со временем Тамара Сазонова решила освоить новые виды рукоделия. Как известно, когда действительно чего-то хочешь – вмиг появляется множество возможностей. История нашей героини – не исключение. Она увидела объявление об открытии курсов по вышивке бисером и с радостью пошла на них. Потом как по спирали – мастерица осваивала азы разнообразных видов рукоделия: ткачество, вышивку в различных техниках, батик, пэчворк… Пять лет назад открыла для себя керамику. А если быть конкретнее – Тамара Сазонова стала создавать глиняные игрушки-свистульки. Позднее интерес к этому виду творчества стала проявлять и её дочь.

– Какими только видами прикладного искусства я не увлекалась, – отметила мастерица. – Как-то подруга предложила заняться керамикой. А я что? Всегда готова попробовать что-нибудь новенькое. Так судьба свела меня с глиняными свистульками.

Глиняная свистулька, или окарина, – один из самых древних народных музыкальных инструментов. Впервые свистульки появились в VIII веке до нашей эры и носили больше обережный характер – своим шумом и свистом они отгоняли злых духов. По словам Тамары Сазоновой, когда она создаёт очередной музыкальный сувенир, то чувствует умиротворение, а значит, и её изделия хранят в себе только положительную энергию.

С развитием культуры и утратой своего обрядового смысла глиняные свистульки стали использовать как музыкальный инструмент. Весёлый, звонкий свист и музыкальные трели глиняных соловьёв всегда раздавались и на различных ярмарках. В основе их звучания лежит принцип свистка. Они использовались в народных оркестрах, а также в качестве детской игрушки.

В наши дни мастера создают уникальные глиняные свистульки, в которых гармонично сочетаются национальные традиции и новаторство. Каких только форм и видов свистулек нет у Тамары Сазоновой. Так и хочется узнать, какую мелодию хранит в себе каждый инструмент. К слову, в коллекции мастерицы есть и казахский народный музыкальный инструмент сазсырнай.

– Основной материал моих свистулек – глина, – рассказала мастерица. – Из неё создаю форму будущей свистульки. Кстати, когда начинаю делать, не знаю, что получится в конце. Руки сами лепят. Чтобы изделие издавало звук, внутри необходимо сделать полость и отверстия. Затем делается механизм свистка. Изделие украшается орнаментом, сушится и обжигается.

На первый взгляд может показаться, что глиняная свистулька – нехитрый инструмент. Однако заставить её петь – не так-то легко.

– У каждой свистульки уникальный звук, одинаковых не бывает, – рассказала Тамара Сазонова. – В зависимости от размера полой части окарины и отверстий в ней звук мог быть высоким пронзительным или более низким басовитым. У больших окарин – этническая мелодия. Иной раз с первого раза начинает свистеть, а бывает, что и переделывать нужно.

Нельзя не сказать, что глиняные свистульки мастерицы привлекают людей от мала до велика, причём не только из нашей страны, но даже из далёкой Африки. Взяв в руки «свисток», на какое-то время взрослые превращаются в весёлых озорных мальчишек и девчонок… Как отмечает Тамара Сазонова, такие искренние эмоции – высшая награда и главный источник вдохновения.

Татьяна Кравченко

Фото из личного архива Тамары Сазоновой