Мелочь, а неприятно 

Жительницы Кокпектинского района украли 24 мешка семян подсолнечника.

В начале октября руководитель фермерского хозяйства обратился в дежурную часть Самарского отдела полиции Кокпектинского района и сообщил, что с территории его участка неизвестные лица украли мешки с семенами подсолнечника.

На место преступления выехали оперативники, которые изъяли улики и сняли отпечатки, оставленные злоумышленниками, зафиксировали следы, опросили жителей ближайших населённых пунктов, а также провели подворный обход.

– В итоге оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка получили информацию, что к краже могут быть причастны две женщины, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. – В кратчайшие сроки полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жительницы.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленницы, воспользовавшись моментом, украли с поля 24 мешка семечек на сумму около 70 тысяч тенге. Распорядиться украденным они так и не смогли. Полицейские изъяли и вернули имущество законному владельцу.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 188 части 2 пункта 1 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трёх тысяч МРП либо исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.