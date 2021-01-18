«Механическое» искусство 

Заглянув к мастерице из Усть-Каменогорска Татьяне Силкиной, покажется, будто очутился в параллельной Вселенной, где балом правят механические детали: шестерни, вентили, рычаги, шурупы… Стоит только правильно их расположить – и запустится целый механизм…

Героине повествования, кстати, удаётся это легко. Раз – и готов необычный декор кружек, два – появились украшения. И всё это в необычном для девушки стиле – стимпанк. Стимпанк (от англ. steampunk: steam – пар и punk – панк) – направление научной фантастики. Изначально оно возникло как литературное течение. Любители книг Жюля Верна, Мэри Шелли и Герберта Уэллса без труда увидят в их произведениях элементы стимпанка. Со временем это направление выросло в стиль искусства, культурное движение и даже субкультуру. Стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества, где на высочайшем уровне освоены механика, технологии паровых машин и другие ретротехнологии.

Сегодня у этого направления много поклонников по всему миру. Проводятся фестивали стимпанка, открываются кафе с интерьером в этом стиле. Конечно же, про это снимаются фильмы и мультфильмы. Кстати, одним из наиболее ранних примеров стимпанка служит подводная лодка «Наутилус» капитана Немо.

Не обошло стороной это направление и декоративно-прикладное искусство. Проявление стимпанк-стиля – это редизайн современных предметов быта под стиль стимпанк. Для реализации своих оригинальных замыслов мастера изменяют внешний вид самых разнообразных устройств и приспособлений. Их украшают шестерёнками и рычагами, вентилями и кожей, полированными деревянными и металлическими элементами. Либо умельцы создают свои изделия: одежду, аксессуары, бижутерию, которые трудно спутать с каким-либо другим стилем. В нём гармонично сочетаются технологический прогресс и изысканность викторианской эпохи Англии. Поэтому в стимпанк-украшениях помимо винтиков, болтиков, шестерёнок, деталей от часовых механизмов мастера часто используют кружева, атлас, стразы, полудрагоценные камни и бисер.

…Как признаётся наша героиня, интерес к металлическим изделиям у неё появился с детства. Да, как и свойственно девочкам, Татьяна увлекалась вязанием, вышивкой, лепкой, шитьём. Любила читать журналы по рукоделию, смотреть диафильмы и слушать пластинки. Но особенно ей нравилось проводить время с отцом, когда он что-нибудь ремонтировал. Возможно, это и стало предпосылкой к тому, что девушка занялась творчеством в стиле стимпанк.

– О, эти волшебные баночки с шурупами, гайками, саморезами, – восклицает Татьяна. – С этого, наверно, и началась моя любовь к стимпанку.

Однако с самим стилем она познакомилась намного позже, когда вышла в декрет. Сначала сделала изделие, которое ей понравилось, а затем стала изучать историю этого необычного направления искусства. Следует сразу оговориться, что мастерица работает не в классическом стимпанке, который предполагает пайку металла, а с помощью полимерной глины создаёт декор на посуде и различные украшения. На вопрос, в чём заключается суть технологии, Татьяна Силкина с улыбкой ответила, что это не сложно, и перечислила этапы работы.

– Декорируемый предмет – полимерная глина, – поделилась она. – Из неё вручную леплю декор, шестерни, вентили, провода, трубы и другие детали. Ещё необходимы фантазия, духовка – изделия запекаю при температуре 120°C. Затем покрываю красками цвета металлик и закрепляю лаком. Вот и всё.

Глядя на готовые изделия, понимаешь, что сам процесс намного сложнее, чем его описывает девушка. Вы только представьте, сколько сил, времени и творческого азарта необходимо, чтобы, к примеру, задекорировать кружку или создать браслет, брошь, серьги, подвеску. Ведь в этом деле важна каждая деталь. По словам мастерицы, стимпанк-стиль малоизвестен в Усть-Каменогорске. Всему, что умеет, она научилась благодаря безграничным возможностям Всемирной паутины, добавляя к крупицам теоретической информации практическое умение. Надо сказать, что у неё это отлично получается. И после того как очередное изделие готово, мастерица испытывает тот же восторг и гордость, что это сделано её руками, как и в первый раз.

– Когда впервые сделала декор флеш-карты, меня переполняли эмоции, – отметила Татьяна. – Я тогда несколько раз подбегала к своим родным со словами: «Классно получилось, ты видел/а?» Если честно, такие эмоции у меня до сих пор от каждого изделия.

Ярким подтверждением того, что работы мастерицы выполнены на высшем уровне, служат восторженные отклики желающих приобрести декорированную кружку или украшение в стиле стимпанк. Сначала многие даже не верят, что они выполнены вручную. Но потом, как говорится, аплодируют стоя. Такая реакция для девушки дороже всяких похвал.

– По-доброму смешно, когда спрашивают: «Что это за металл? Какой припой используете? Чьё производство?» – поделилась Татьяна Силкина. – На одной из ярмарок мужчина никак не мог поверить, что весь декор – это полимерная глина. Он несколько раз повторял: «Ну проводки-то точно медные, такие же не слепить! А шурупы? Да нет… точно металл!» Конечно, это радует, значит, не зря занимаюсь, реалистично получается.

Думается, что признание творчества другими – высшая награда. Оно придаёт уверенность и вдохновляет на новые неординарные затеи, и дополнительные комментарии здесь излишни.

Напоследок остаётся лишь добавить, что декорированные кружки и украшения в стиле стимпанк Татьяны Силкиной сочетают в себе эстетику и практичность. Так, из кружки с необычным дизайном можно наслаждаться любимым напитком под приключенческий фильм, к примеру «Хранитель времени». Только стоит помнить, что посуда, декорированная в этом стиле, требует бережного ухода.

– Декорированные кружки можно мыть тёплой водой и мягкой губкой, – резюмировала мастерица. – Нельзя использовать агрессивные моющие средства, мыть в посудомоечной машине или замачивать в воде. Если соблюдать эти правила, изделие будет радовать долгие годы.

Если вы ищете стильное и оригинальное украшение, которое подойдёт под офисный костюм, к наряду на свидание, прогулку или встречу с подругами, попробуйте выбрать именно стимпанк. Как уверяет Татьяна, без внимания точно не останетесь.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Татьяны Силкиной