Медсестра для самых маленьких

Профессия медика, независимо от должности, требует особых личностных качеств – преданности долгу, готовности всегда помочь, решительности и склонности брать на себя ответственность.

В то время, как доктора стоят на передовой, медсестры – их надежный тыл. Они выполняют назначения, ставят уколы и капельницы, делают перевязки, ассистируют во время операций.

Старшая медицинская сестра палаты патологии новорожденных акушерско-гинекологического отделения Межрайонной больницы района Алтай Ирина Маршальцева как никто другой знает, насколько важно соответствовать высокому званию медика. Ведь она работает с самыми крохотными пациентами – новорожденными, которые еще не могут сказать, что их беспокоит и где болит.

Поэтому на первом месте – высокая квалификация и гиперответственность. В этом году Ирина Юрьевна прошла повышение квалификации в Турции по трехуровневой программе обучения медицинских работников, инициированной акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, получила высшую категорию.

– Через два часа после появления на свет новорожденный поступает к нам в отделение, – рассказала она. – Мы принимаем его, оцениваем состояние, ставим первую в его жизни прививку, наблюдаем за дальнейшим развитием младенца вплоть до выписки.

Каждый раз, передавая родителям их чадо в голубом или розовом кружевном конверте, она радуется вместе с ними. К сожалению, на практике бывает, что этот желанный момент откладывается… дети рождаются с патологией или недоношенные. В таких случаях от медсестры требуется вдвое больше усилий, чтобы помочь младенцу в первые часы его жизни. Так, несколько лет назад один из подопечных Ирины Юрьевны родился весом всего 700 граммов. Теперь же он взрослый и самостоятельный, успешно учится в школе. В этом огромная заслуга медицинской сестры.

– Если ребенок рождается с патологией, его определяют в реанимационное отделение, – пояснила Ирина Маршальцева. – Мы проводим реанимационные мероприятия, при необходимости подключаем его к неинвазивному аппарату искусственной вентиляции легких – он помогает дышать ребенку, в тяжелом случае – к инвазивному, который дышит за него. Наблюдаем за частотой сердечных сокращений и дыхательных движений, обогащением крови кислородом, а также измеряем артериальное давление и температуру. При этом самое главное – обеспечить малышу покой.

Помимо медицинской составляющей, считает Ирина Юрьевна, важна человеческая теплота и сопричастность к судьбе каждого пациента.

– Бывает, что малыш плачет, а мама из-за этого нервничает, – поделилась старшая медсестра. – Тогда я беру его на руки и спрашиваю: «Ты чего плачешь? Что случилось?» И он затихает. Чувствует твое спокойствие и успокаивается сам. Новорожденным, которые беспокойно спят, читаю детские стихотворения.

Изо дня в день, не зная, что такое усталость и не представляя свою жизнь без крохотных созданий, Ирина Маршальцева самоотверженно трудится на медицинском поприще. Переживает за судьбу каждого новорожденного и радуется, когда здоровый малыш вместе с родителями отправляется к себе домой.

Татьяна Кравченко

Район Алтай