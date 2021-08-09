Медпомощь по высшим стандартам

Медицина Восточно-Казахстанской области по праву считается одной из лучших в стране. Здесь проводятся сложнейшие операции с помощью современного высокотехнологичного оборудования, внедряются новые методики диагностики и лечения, врачи региона ежегодно повышают квалификацию в ведущих зарубежных клиниках.

Добиться столь высоких результатов стало возможным благодаря начатой несколько лет назад модернизации системы здравоохранения региона. Напомним, что аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поставил перед сферой задачу – перейти от догоняющего развития к опережающему. В рамках её реализации была разработана программа повышения эффективности медицины, которая включает в себя подготовку и переподготовку медработников в ведущих клиниках мира и научных центрах, оснащение медицинских учреждений по международным стандартам, создание специализированных медицинских центров, цифровизацию. Только за последние годы в эту сферу было направлено более 159 миллиардов тенге.

Результаты не заставили себя долго ждать. В регионе значительно выросли показатели ранней диагностики различных заболеваний, работают центр роботохирургии и гибридная операционная, проводятся уникальные хирургические вмешательства и трансплантация органов.

Особый акцент сделан на трансформацию медицины на периферии. Если раньше жителям отдалённых населённых пунктов приходилось ехать сотни километров, чтобы получить высококвалифицированную медицинскую помощь, то сейчас ситуация изменилась кардинально. Благодаря открытию суперсовременных центров в Алтае и Аягозе не нужно тратить драгоценное время на дорогу – диагностику и лечение можно проводить на местах.

Однако на этом преобразования в сфере здравоохранения не закончатся. В планах – вывести медицину Восточно-Казахстанской области в лидеры.

– Мы планомерно идём к тому, чтобы стать самой высокоэффективной в медицинском плане областью, – отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. – В Семее в этом году состоялся запуск Центра ядерной медицины и онкологии и приступили к возведению Центра реабилитации детей. В Усть-Каменогорске запущен Центр матери и ребёнка, продолжается строительство гематологического центра, в котором планируется не только лечить болезни крови, но и вести научно-исследовательскую работу.

Одна из основных составляющих развития медицины – человеческий капитал. Отметим, что для этого проводится трёхуровневое обучение медицинских работников. Так, по III уровню за рубежом запланировано обучить специалистов области по таким направлениям, как онкология, радиология, кардиология, кардиохирургия, неврология, пульмонология, родовспоможение, реабилитация (в том числе постковидных пациентов). Обучение будет проходить на базе сильнейших зарубежных клиник. Стоит отметить, что повышение квалификации медицинских специалистов входит в число основных приоритетов Комплексной программы по повышению эффективности системы здравоохранения области на 2020 – 2022 годы.

– Мы закупили уникальное медицинское оборудование и современную медицинскую технику мирового стандарта, – сказал Даниал Ахметов, – но от них не будет толка, если не повысить качество знаний наших медработников. Поэтому мы приняли специальную программу, по которой пять с половиной тысяч специалистов прошли обучение и повышение квалификации, в том числе в клиниках Великобритании, Польши и РФ. В текущем году, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, 82 человека едут в Израиль, Польшу и другие европейские государства.

Помимо этого, на 216 машин обновили парк автомобилей скорой помощи. Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый высокий показатель по стране.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников