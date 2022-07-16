Медпомощь на рельсах

В Восточно-Казахстанскую область прибыл специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан».

11 июля медицинский поезд стартовал со станции Жарма в области Абай. 13-17 июля проходит приём жителей на станции Жангизтобе. 25-26 июля поезд будет на станции Суук-Булак, 27-28 июля – на станции Бель-Агаш, 29-30 июля – на станции Аул.

15-16 июля медики принимают граждан на станции Предгорная Восточно-Казахстанской области, 17-18 июля – на станции Черемшанка, 19-20 июля – на станции Бухтарма, 21-22 июля – на станции Заводинка, а также 23-24 июля – на станции Тургусун.

В состав медицинского персонала вошли квалифицированные специалисты различного профиля: терапевт, педиатр, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, стоматолог, врач УЗИ и другие. Всего в проекте участвует 30 специалистов. Все услуги бригада медиков оказывает населению абсолютно бесплатно.

Добавим, врачи консультационного-диагностического поезда ведут приём жителей с 9:00 до 18:00 с обеденным перерывом 13:00 до 14:00.

Гульжан Естаева