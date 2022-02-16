Медосмотр по закону

Действительно ли работодатель должен оплачивать ежегодный профилактический медицинский осмотр работников? Если да, то в каком размере?

Татьяна Хоснутдинова, Усть-Каменогорск

На вопрос ответила директор Восточно-Казахстанского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии Гульмира Сагидуллина:

– Любой работодатель должен заботиться о здоровье своего коллектива, поскольку здоровый коллектив – залог хорошей работы предприятия. Так, в 2020 году в Трудовой кодекс Республики Казахстан внесены дополнения в части обязанностей работодателя. То есть работодатель обязан предоставить работнику отпуск в количестве не более трёх рабочих дней в течение года для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы в порядке и объёме, определённом законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.