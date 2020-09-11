«Медосмотр» для экспортных товаров 

В Восточном Казахстане и международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» откроют лаборатории по контролю качества сельхозпродукции. Это снимет все вопросы по беспрепятственному экспорту восточноказахстанских продуктов в Поднебесную.

По официальной информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, ведомством и таможенным управлением Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР было организовано заседание руководителей приграничных таможенных органов двух государств, накотором рассмотрены возможности для упрощения экспорта казахстанской сельхозпродукции.

Китайская Народная Республика является не только географически близким соседом, но и стратегическим партнером Казахстана, имеющим огромный рынок для реализации нашей сельхозпродукции. Безусловно, значительный структурный сдвиг потребовал активных регулирующих действий со стороны государства, что даёт возможность поставлять в Китай сельхозпродукцию по единым сертификатам. Однако главным препятствием для наращивания экспортного потенциала на сегодня является сертификация продукции животноводства и растениеводства.

Чтобы экспортировать сельхозпродукцию в Китай, необходимо определять более 50 видов пестицидов и 11 карантинных объектов, в то время как в нашей стране проводятся исследования только по пяти видам. Также необходимо проводить анализ на наличие ГМО. В настоящее время в Восточном Казахстане нет лаборатории, которая смогла бы осуществлять весь комплекс анализов по международным стандартам для экспорта в другие страны.

Как отмечает руководитель областного Управления сельского хозяйства Владимир Гайламазян, наш регион имеет хорошие стартовые позиции для достижения этой цели.

– По поставкам за границу зерна и муки республика давно входит в число мировых лидеров, – поясняет Гайламазян. – В последние годы усиливаются экспортные возможности масличного и мясного секторов. В плюс идет и то, что Казахстан является участником международных и региональных организаций в области аккредитации. Это позволяет получить международное признание сертификации или регистрации систем, продукции, услуг, персонала и других программ по оценке соответствия, что существенно облегчает жизнь экспортёрам сельхозпродукции.

Теперь отечественным сельхозпроизводителям и агропереработчикам предлагается при всемерной поддержке государства совершить настоящий и при этом чётко выверенный рывок.

В ходе официальной встречи двух сторон были рассмотрены предложения об открытии в Восточно-Казахстанской области лаборатории по контролю качества и безопасности сельхозпродукции, аккредитованной по требованиям главного таможенного управления КНР, а также о создании на территории МЦПС «Хоргос» ветеринарных и фитосанитарных постов с аттестованной Китаем лабораторией. Работа таких объектов позволила бы упростить и ускорить прохождение казахстанской сельхозпродукции через пограничный контроль.

Также Минсельхоз РК обратился с предложением ускорить процедуры рассмотрения и согласования ветеринарно-санитарных требований на охлаждённое мясо, субпродукты и другие виды сельхозпродукции, экспортируемой из Казахстана в КНР. Дополнительно таможенное управление СУАР предложило пути сотрудничества по лабораторной диагностике заболеваний лошадей, завозимых из РК.

Заместитель генерального директора по научной деятельности ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция»Нурлан Тохтаров отмечает, что единые требования, которые предусматривают создание лабораторий в Восточном Казахстане и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, станут для отечественных сельхозтоваропроизводителей большим подспорьем.

– Дело в том, что наши бизнесмены поставляют в КНР кроме зерна, подсолнечника, сои и кормовых культур еще и продукцию животноводства – мёд, мясо, молочные продукты, которые имеют определённый срок годности и могут на момент поставки уже не соответствовать стандартам, предъявляемым китайской стороной. Вся загвоздка – в отсутствии в области специализированной лаборатории. Поэтому проект, объединивший ВКО и Хоргос, позволит товаропроизводителям региона значительно сократить сроки поставок экспортируемойпродукции и, соответственно, избежать финансовых потерь, – комментирует Нурлан Тохтаров.

В свою очередь, учёные ВК СХОС готовы предложить услуги по выполнению первичных анализов поставляемой в Поднебесную продукции.

– В том случае, если будут показаны результаты агрохимического и микробиологического анализа, выполненные нашей лабораторией, что продукт по каким-то параметрам не соответствует сертификации, то производитель может сразу отказаться от транспортировки своего товара на границу, что позволит ему избежать пустых затрат времени и средств, – резюмирует

учёный.

Факт-лист:

На сегодня подписаны протоколы по экспорту в Китай 19 видов растениеводческой и животноводческой продукции, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, пшеничные отруби и корма, рапсовый шрот, пшеничную муку, мёд, шерсть, молочную продукцию, говядину, баранину и свинину.

Всего в реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай, включены 566 казахстанскихсельхозтоваропроизводителей: по растениеводческой продукции – 486, по животноводческой – 80.

Бахыт Сарсембаева