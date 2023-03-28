Медицина рядом с домом

Медпункты и врачебные амбулатории появятся в этом году в 20 населённых пунктах Восточного Казахстана. Финансирование строительства будет осуществляться из республиканского бюджета в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», разработанного и утверждённого по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, проект включает в себя три основных направления:

1) развитие медицинской инфраструктуры за счёт строительства фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий;

2) организация сети современных многопрофильных межрайонных больниц, оснащённых современным оборудованием;

3) обеспечение сельских учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами.

По первому пункту в Восточно-Казахстанской области началась большая работа, в ближайшие два года в регионе будет построено 36 медучреждений в сельских населённых пунктах, из них – семь врачебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта и 27 медпунктов. При выборе того или иного учреждения здравоохранения учитывается количество жителей села, посёлка, деревни.

По данным Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО, в текущем году запланировано строительство следующих 20 объектов здравоохранения, по которым обеспечено финансирование из республиканского бюджета:

– 6 медпунктов в Тарбагатайском районе (сёла Ахмектеп, Ахметбулак, Казахстан, Шолакорда, Жанаталап, Шорга);

– 5 медпунктов в Курчумском районе (сёла Акжайлау, Аманат, Жолнускау, Маралды, Урунхайка);

– 5 медпунктов в Уланском районе (сёла Отрадное, Макеевка, Желдиозек, Казачье, Сарыозек);

– 2 врачебных амбулатории (сёла Верх-Берёзовка, Прапорщиково) и 1 медпункт (в разъезде 226 км) в Глубоковском районе;

– 1 медпункт в Шемонаихинском районе (с. Межовка).

В медицинских и фельдшерско-акушерских пунктах будет проводиться экстренный приём родов, а во врачебных амбулаториях помимо этого – физиотерапевтическое лечение и педиатрия.

Важно, что все медучреждения, вне зависимости от их типа, будут оснащены современным оборудованием, что, без сомнения, повысит доступность первой неотложной и высокотехнологической помощи для сельского населения.

Дарья Штейн