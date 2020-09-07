Медики готовятся к новой атаке КВИ 

Уже шестой месяц медики Казахстана противостоят опасному вирусу.

Продолжают борьбу с инфекцией и ведущие специалисты НАО «Медицинский университет Семей». В их числе ассистент кафедры неотложной медицины, к. м. н., врач-терапевт высшей категории, главный внештатный пульмонолог Семейского региона Жанар Уразалина.

На протяжении всего периода работы стационаров она оказывает консультативную помощь медикам на передовой. Без преувеличения можно утверждать, что благодаря ее работе удалось спасти немало жизней.

– Я не могу оставаться в стороне, – рассказывает главный пульмонолог Семейского региона, – прилагаю все свои знания и опыт, чтобы помочь коллегам, нашим гражданам. Но моя работа отличается от медиков всех звеньев, посменно работающих в «красной зоне». Я консультирую персонал медицинских организаций. Недавно заходила в перинатальный центр, куда поступила вероятно инфицированная пациентка с акушерско-гинекологической патологией. Так как у неё была выявлена пневмония с типичными характеристиками ковидного повреждения, не дожидаясь результатов ПЦР-анализа, я оказывала консультативную помощь и пациентке, и врачам, которые проводят её лечение.

Как уже было отмечено, Жанар Маратовна помогает лечить самых «тяжелых» пациентов с пневмонией непосредственно в «красных зонах». Также она выполняет и другую, не менее важную работу по борьбе с КВИ. К примеру, в составе республиканской комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) проводит мониторинг заболеваемости пневмониями и консультативную работу, в том числе в Аягозском, Абайском, Урджарском, Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском районах. Кроме того, Жанар Уразалина – член Ассоциации респираторной медицины Казахстана и Общества пульмонологов и торакальных хирургов, является одним из авторов и рецензентов протоколов лечения пневмоний на фоне COVID-19, разработка которых сегодня активно ведётся в Казахстане.

Общество пульмонологов и торакальных хирургов провело научно-практический вебинар «КВИ: от диагностики к лечению». В нём принимали участие все ведущие респиратологи, пульмонологи, инфекционисты, ревматологи Казахстана.

– Я поделилась собственным опытом применения биологических препаратов в лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией, – говорит наша собеседница. – Несмотря на то, что протоколы лечения пневмоний в стране разработали давно, в контексте борьбы с COVID-19 подходы корректируются. Сейчас в научных кругах идет речь о том, что данная нозология будет иметь отношение не только к инфекционным болезням, но и относиться к ревматологии, будет рассматриваться в аспекте системных васкулитов. То есть речь здесь идёт об обширном воспалении и поражении сосудистой системы. Таким образом, главная роль в борьбе с ковидными пневмониями будет принадлежать и ревматологам. Все дело в том, что в ковидных пневмониях помогают совсем другие препараты, не антибиотики, а антикоагулянты, антиагреганты, глюкокортикостероиды и гормоны, то есть то, что используется в

ревматологии.

Как отмечает главный пульмонолог Семейского региона, отличия между привычной пневмонией от той, что возникает при коронавирусной инфекции, кардинальные. Поэтому различны и алгоритмы лечения. При COVID-19 на первый план выходят изначальные симптомы вирусного повреждения, среди которых потеря обоняния, вкуса, появляются ощущения заложенности, тяжесть в грудной клетке, а в дальнейшем у пациентов зачастую наблюдается одышка.

– Все эти симптомы возникают, потому что происходит блокировка вирусом передачи с гемоглобином кислорода в ткани лёгких. Проще говоря, это процесс массивного, глобального тканевого кислородного голодания. На этом фоне происходит поражение базальных или боковых отделов лёгких. На снимках рентгена или томографа это выглядит как матовое стекло. При этом повреждаются обе стороны лёгкого, и это происходит очень быстро, можно сказать, стремительно. Грубо говоря, происходит омертвение участков лёгких.

Несмотря на все масштабы поражения лёгких, это вполне обратимый процесс, то есть у пациента есть высокие шансы на восстановление, однако это требует правильного лечения и долгого процесса реабилитации. Следует отметить, что Жанар Уразалина является одним из врачей нашего региона, которая сегодня активно работает не только над лечением пациентов с пневмонией на фоне COVID-19, но и над их реабилитацией.

– Опираясь на международный опыт, с учетом собственных исследований, отечественные врачи выработали вполне успешные алгоритмы лечения таких пневмоний. Причем с каждым днём понимание этого заболевания, методов лечения только увеличивается. Это касается и реабилитации, причем именно от правильной реабилитации, когда речь идет о средней, тяжелой и крайне тяжелой форме пневмоний, зависит очень многое. Важно проводить постоянный мониторинг состояния организма при восстановлении, – отмечает Жанар Уразалина

Приоритетным в реабилитации пациентов считается курортно-санаторное лечение, с момента послабления карантина эта работа активно ведётся. Однако учитывая масштабы распространения болезни, нужно понимать, что охватить всех невозможно. Именно поэтому медики внедряют программы реабилитации пациентов при городских медицинских организациях, в которую входят осмотры терапевта, пульмонолога, курс лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии. На начальном этапе реабилитации применяются и специальные аппараты внутривенно-лазерной очистки крови, аппараты ультрафиолетовой очистки крови, аппараты озонирования крови. Назначаются при необходимости и определенные препараты, однако это происходит при строгом контроле врачей.

Как отметила Жанар Уразалина, сейчас в Семее наблюдается спад распространения коронавирусной инфекции, число новых случаев снижается. Между тем медики не намерены снижать уровень готовности, наоборот, используя это «окно», ведут подготовку к возможной новой волне заболевания, в том числе меняют подходы в организации карантинных стационаров.

– Раньше было чёткое разграничение стационаров, к примеру, на инфекционные, провизорные или карантинные. КВИ-1 – это были инфекционные стационары с чётким подтверждённым случаем COVID-19. В КВИ-2 проводится распределение пациентов в зависимости от того, есть COVID или нет, а КВИ-3 – это многопрофильные организации, которые не были задействованы в лечении коронавирусной инфекции. Сейчас медицинские организации к вероятной новой волне перестраиваются, ожидается, что в каждом из них уже будут все эти три подразделения. То есть они будут выполнять работу по своему основному профилю, там же будет распределение пациентов, в больнице будет действовать и инфекционное отделение, – говорит главный пульмонолог Семейского региона.

Несмотря на все усилия врачей по недопущению распространения COVID-19, главным способом сдержать вирус остаётся соблюдение санитарных норм. Такого же мнения и Жанар Уразалина. Врач-терапевт высшей категории напомнила и о вреде самолечения, необдуманного использования лекарственных препаратов.