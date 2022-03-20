Медицинские кадры решают всё

В Усть-Каменогорске ведётся строительство единственного в республике Центра гематологии.

В скором времени жители всей страны смогут пройти в нём лечение от онкозаболеваний крови, сложные операции по трансплантации костного мозга.

Центр гематологии станет уникальным для Казахстана многофункциональным медицинским учреждением с современным диагностическим, лабораторным оборудованием, отвечающим международным стандартам. Для работы на нём и оказания качественной помощи, необходимы квалифицированные специалисты. Поэтому уже сейчас прорабатывается вопрос обучения медицинского персонала и повышения квалификации врачей.

Все нюансы подготовки кадров обсуждались на совещании под председательством акима ВКО Даниала Ахметова. Для того чтобы Центр начал работу сразу же после открытия, глава региона поручил руководителю управления здравоохранения составить штатное расписание, чтобы чётко понимать, каких врачей и специалистов среднего звена нужно обучить работе с определёнными видами медтехники.

– Сейчас по программе обучения 29 врачей направили в Израиль для повышения квалификации, несколько из них будут работать именно по детской онкогематологии. Другие специалисты пройдут обучение в Санкт-Петербургских и Минских клиниках, университетах, – отметил аким ВКО.

Помимо этого, на базе четвёртой городской больницы будет открыта «школа» для переобучения медсестёр, работавших в ковидных отделениях и стационарах, под нужды Центра гематологии.

Дарья Антон

Фото из открытых источников