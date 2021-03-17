Медицинская помощь с доставкой на дом

У жителей отдалённых сёл появилась возможность проходить полноценное медицинское обследование и получать консультации узких специалистов не выезжая в районные центры.

Поскольку одной из главных целей системы социального медицинского страхования является доступность и улучшение качества оказания помощи, Фонд социального медстрахования за счёт средств ОСМС поставил задачу оказать поддержку сельскому здравоохранению и повысить доступность амбулаторно-поликлинической службы, скрининговых программ, сестринского дела, патронажной службы. Передвижной медицинский комплекс – одно из решений для реализации данной задачи.

11 марта из Катон-Карагайской центральной районной больницы в свой первый рейс выехал передвижной медицинский комплекс. Несмотря на сложные погодные условия, пунктом назначения стало отдалённое село Ново-Поляковка.

Мобильный диагностический медицинский центр адаптирован к работе в условиях жары и холода. Автобус оснащён современным медицинским оборудованием, с помощью которого можно диагностировать до 60 заболеваний, имеет автономное электроснабжение.

Для жителей села Ново-Поляковка полноценное обследование провели лучшие медицинские специалисты района, а именно невролог, офтальмолог, санолог, педиатр, акушер-гинеколог, лаборант, терапевт. Стоит отметить, что застрахованное население получило всё медицинское обслуживание в рамках ОСМС совершенно бесплатно.

Жители были очень рады и выразили благодарность за возможность пройти обследование на современных медицинских аппаратах и получить консультацию специалистов, не выезжая из села.

– Благодаря передвижному медицинскому комплексу мы имеем возможность получить широкий спектр медицинских услуг «с доставкой на дом». Иначе нам бы пришлось ехать за 60 км в район для осмотров и даже просто для сдачи анализов. В особенности это тяжело для стариков и детей, – отметила одна из жительниц села.

Примечательно, что автобус оборудован лифтом и пандусом, что облегчает приём людей с особыми потребностями.

– Функционирование передвижного медицинского комплекса особенно актуально для жителей отдалённых районов. Мы составили график регулярного посещения отдалённых сёл, что облегчит прохождение профосмотров, скринингов и приём врачей узкого профиля, – отметила главный врач Катон-Карагайской центральной районной больницы Сауле Байгереева.

Дарья Антон

Фото филиала фонда ОСМС