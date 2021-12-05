Медицина высоких технологий

В Восточном Казахстане всё больше пациентов получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Применение высоких технологий уже не является редкостью для массового здравоохранения. Её масштабы постоянно увеличиваются и становятся более доступными для жителей региона в рамках обязательного социального медицинского страхования.

В ВКО создаются все условия для развития высокотехнологичной медицины – приобретается оборудование, внедряются новые методики, специалисты обучаются за рубежом. Благодаря этому с каждым годом становится всё меньше пациентов, которым приходится выезжать на лечение за пределы региона.

Медицинская помощь, оказываемая с использованием сложных и уникальных технологий, является дорогостоящей и оказывается только в специализированных организациях здравоохранения врачами узкого профиля с высоким уровнем квалификации.

В настоящее время, по сведениям ВКО филиала Фонда ОСМС, высокотехнологичную помощь по нескольким направлениям оказывают в девяти медицинских учреждениях области.

Стоит отметить, что в разрезе страны наибольшее количество поставщиков по высокотехнологичным медуслугам сосредоточено в крупных регионах – Алматы, Нур-Султане, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

– По итогам 10 месяцев 2021 года в стационарах области 330 пациентам оказали помощь с применением высоких технологий в рамках ОСМС на сумму более полутора миллиарда тенге. Кроме того, в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи высокотехнологичная помощь оказывается, если пациенту требуется экстренное лечение, – сообщила руководитель отдела мониторинга качества медицинских услуг ВКО филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Гульмира Кабдиева.

Она также отметила, что гражданам для получения высокотехнологичной медицинской помощи необходимо обращаться к своему участковому врачу. При наличии показаний он направит пациента на консультацию к врачу узкого профиля или необходимую диагностическую процедуру.

– При столкновении с трудностями в получении медицинской помощи жителям региона следует обращаться в службу поддержки пациента, которая находится в поликлинике по месту прикрепления. Но если в медучреждении не помогли разрешить вопрос, то необходимо обращаться в Фонд социального медицинского страхования, – пояснила Гульмира Кабдиева.

Связаться с Фондом можно по удобным каналам связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета