Медицина высоких достижений

Врачи-гематологи из Восточного Казахстана пройдут обучение в ведущих научно-медицинских центрах зарубежья.

Регион стремится к новому уровню медицины. Оказание высокотехнологичной медпомощи – одна из приоритетных задач. В ВКО за последние годы проведена большая работа по техническому перевооружению и кадровому укреплению сферы здравоохранения. Построены и продолжают возводиться современные медицинские центры, оборудованные по мировым стандартам.

Соответствовать этим стандартам будет в скором времени и строящийся в Усть-Каменогорске областной Центр гематологии. Наряду с лечением болезней крови с использованием современных технологий здесь будут проводиться и научные исследования.

Предполагается, что медпомощь в нём будут оказывать как гражданам Казахстана, так и иностранным пациентам в рамках развития медицинского туризма. Пациенты смогут проходить комплексную диагностику гематологических, орфанных (редких) и аутоиммунных заболеваний.

Гарантами того, что лечебные услуги будут оказывать качественно и в полном объёме, являются, прежде всего, специалисты, отвечающие требованиям высокого уровня.

Вопрос стажировки местных специалистов за границей аким ВКО Даниал Ахметов обсудил на совещании с руководителем Управления здравоохранения Гульмирой Сагидуллиной.

Глава облздрава сообщила, что в настоящее время 57 врачей из ВКО проходят обучение за рубежом, в лучших клиниках Германии, Израиля, Литвы и России. Медики повышают свой профессиональный уровень в родовспоможении, хирургии, онкологии и травматологии. В ближайшее время к программе обучения присоединятся и гематологи.

– Основной вопрос совещания – подготовка кадров для областного Центра гематологии, – отметил Даниал Ахметов. – Одна бригада врачей уже прошла курс обучения, вторая в настоящее время повышает свою квалификацию. В мае двадцать специалистов отправятся в российские научно-исследовательские центры имени В. Алмазова и имени Д. Рогачёва, которые специализируются на лечении онкологических заболеваний, в том числе в области детской гематологии.

Глава региона также отметил, что на стажировку отправляются не новички, а опытные врачи. С первых дней работы нового медцентра они должны начать внедрение передовых медицинских технологий.

По проекту, в Центре гематологии будут функционировать отделения гематологии, трансплантации костного мозга; лаборатории ПЦР, генетики и многое другое. В год новая больница будет обслуживать три тысячи пациентов.

Гульмира Сагидуллина также добавила, что на базе 4-й городской больницы Усть-Каменогорска будет открыта школа для среднего медицинского персонала с установленным в ней симуляционным оборудованием.

Бахыт Сарсембаева