Медицина будущего уже сегодня

В Усть-Каменогорске планируют открыть пять новых поликлиник, оснащённых современным медицинским оборудованием.

«Рудный Алтай» неоднократно писал о высоких результатах, которых удалось добиться в сфере здравоохранения Восточно-Казахстанской области за последние годы. Благодаря модернизации за короткий отрезок времени медицина не просто перешла от догоняющего развития к опережающему, но и по многим показателям выбилась в лидеры.

Сегодня в регионе применяется современное высокотехнологичное оборудование, с помощью которого проводятся сложнейшие операции, используются новые методы ранней диагностики и лечения различных заболеваний, а специалисты ежегодно повышают квалификацию в лучших медицинских центрах мира. Отметим, повышение квалификации врачей входит в число основных приоритетов Комплексной программы по повышению эффективности системы здравоохранения области на 2020–2022 годы.

К слову, появилось новое направление в подготовке специалистов, продиктованное реалиями сегодняшнего дня, – обучение основам оказания качественной реабилитационной помощи людям, переболевшим коронавирусной инфекцией. Как показывает практика, после перенесённого заболевания у пациентов возникают осложнения, лечить которые должны высокоспециализированные кадры.

Стоит уточнить, что трансформация коснулась и медицины в районах. Открытие суперсовременных центров в Алтае и Аягозе позволяет проводить диагностику и получать необходимое лечение на местах. Это в свою очередь значительно экономит драгоценное время пациентов.

Аналогичная модернизация проведена в системе родовспоможения. Благодаря ей будущие мамы получают необходимую медицинскую помощь на местах, а не едут за сотни километров в перинатальные центры Усть-Каменогорска и Семея.

Помимо этого, на 216 машин обновлён парк автомобилей скорой помощи. Нельзя не отметить, что это самый высокий показатель по стране.

Безусловно, столь высокие достижения в сфере здравоохранения – результат планомерной работы. В Восточно-Казахстанской области значительно выросли показатели ранней диагностики различных заболеваний, функционируют центр роботохирургии и гибридная операционная, проводятся уникальные хирургические вмешательства и трансплантация органов…

Однако это не конечный этап модернизации системы здравоохранения. В ближайшее время в Усть-Каменогорске откроется поликлиника, в которой будут применять искусственный интеллект. Об этом на официальной странице в Facebook сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Планируется, что новое медицинское учреждение, которое располагается в здании бывшей молочной кухни, откроет свои двери для пациентов первого декабря.

«К 25 ноября строительная компания закончит ремонт, в медучреждении установят современное оборудование, позволяющее оперативно диагностировать и лечить различные заболевания. Кроме того, поликлиника будет подключена к системе PACS – медицинской системе архивации и передачи файлов с применением искусственного интеллекта. Это даст возможность разбирать сложные случаи», – написал Даниал Ахметов.

Также глава региона подчеркнул, что медицинские услуги в частных клиниках – дорогостоящие. В связи с этим в ближайшее время в областном центре откроются пять поликлиник, которые будут оснащены современным медицинским оборудованием. К слову, под два медучреждения здания уже выбраны.

Александра Исаева

Фото и открытых источников