Медальный «урожай» Аружан

В трёх видах лыжных гонок призёром стала юная спортсменка из Глубоковского района.

В областном Кубке по лыжным гонкам принимали участие спортсмены из районов области Абай и Восточного Казахстана.

В составе команды Глубоковского района выступила воспитанница Детской юношеской спортивной школы из села Бобровка Аружан Мейыркызы. Коллекция её спортивных наград пополнилась сразу тремя медалями.

В возрастной группе 2009–2010 г.р. она смогла завоевать призовые места в каждой гонке: в классическом спринте – третье место, в гонке свободным ходом на 3 км – второе, в массовом старте классическим ходом – третье место.

– Для меня спорт – это радость побед. Также это победа над собой, ежедневный упорный труд на пути к самосовершенствованию. Только в результате регулярных тренировок приходит мастерство, – так комментирует своё отношение к спорту Аружан Мейыркызы.

Юная спортсменка, выросшая в селе, сколько себя помнит, всегда ходила на лыжах, знает все потаённые тропки в местном лесу.

– По лыжным следам, как по почерку, можно определить, кто проложил на снегу путь, – говорит Аружан. – Если ровная линия делит снежный покров на две половины, следы лыж и палок напоминают узоры, значит, здесь прошёл опытный спортсмен. Если следы неровные, со сбитой кромкой, – это новичок.

Первый тренер девушки Олег Ушаков отмечает её не по-девичьи бойцовский характер, целеустремлённость и постоянное желание совершенствоваться.

Юная спортсменка три месяца назад была зачислена в Республиканскую специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддере, где она занимается под руководством тренера-преподавателя по лыжным гонкам Олега Майфата.

– Победы и достижения наших юных и, несомненно, талантливых спортсменов всегда вызывают чувство гордости и признательности за их трудолюбие, упорство, несгибаемую силу воли, – говорит тренер. – Своим упорством наши ребята доказывают: им победа как воздух нужна!

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено ДЮСШ

Глубоковский район