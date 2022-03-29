Медали для каратистов

В Усть-Каменогорске прошёл чемпионат Казахстана и Республиканский турнир по карате Шинкиокушинкай среди детей, юношей, юниоров, девушек и молодёжи.

Участниками турнира стали дети от 8 до 11 лет, а за звания лучших на чемпионате Казахстана боролись спортсмены от 12 до 18 лет и юноши, достигшие 23 лет.

Соревнования, в которых приняли участие 600 спортсменов из всех регионов страны, проходили во Дворце единоборств имени Кажымукана 26-27 марта.

– Официальный чемпионат Казахстана проходит раз в год и по его итогам победители, занявшие первые и вторые места, получают звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта соответственно возрастной категории. Также по итогам турниров будет формироваться состав сборной Казахстана на предстоящие чемпионаты. К примеру, в конце апреля в столице Казахстана состоится чемпионат Азии, а 5-6 июня в Испании, в городе Валенсия, пройдёт чемпионат мира по одной из версий карате-киокушинкай, – рассказал руководитель филиала республиканского общественного объединения «Федерация карате Шинкиокушинкай» по Восточно-Казахстанской области Жанболат Токсанбаев.

По итогам чемпионата спортсмены из ВКО завоевали шесть золотых медалей, а в общекомандном медальном зачёте регион занимает второе место. Первыми стали спортсмены из Нур-Султана, на третьем месте – сборная Алматинской области.

Аяужан Утеулинова

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