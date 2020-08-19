Меценаты из глубинки

Медицинское оборудование, необходимое для лечения пациентов с КВИ, закупили для местной больницы спонсоры Глуховского сельского округа.

Ситуация с распространением коронавируса в стране и регионе в настоящее время стабилизируется, но говорить о победе над вирусом рано.

– Мы приняли решение организовать благотворительную акцию по приобретению медицинского оборудования для наших больниц, – сказал аким Глуховского сельского округа Алмас Тастенбеков. – Спонсорская помощь оказывалась добровольно. Мы объединили собранные средства, купили кислородный концентратор, два пульсоксиметра и три тонометра.

Меценаты округа внесли свою лепту в общую борьбу с пандемией.

– Хочу выразить огромную благодарность главам крестьянских хозяйств «Балке» О. Токашеву и «Стелла» Н. Косякову, аппарату акима Глуховского сельского округа, учителям и работникам Глуховской средней школы и Белокаменской основной школы, работникам Жанасемейского филиала РГУ ГЛПР «Семей Орманы», – добавил Алмас Тастенбеов. – В день празднования 175-летия Абая Кунанбайулы мы вручили медицинское оборудование представителям Центральной районной больницы. Считаю, что вместе мы победим этот вирус!

Ева Ким

Бескарагайский район