В Семее прошла благотворительная акция «Мечты сбываются», организованная Молодёжным ресурсным центром Управления внутренней политики ВКО и студентами Университета им. Шакарима из числа волонтёров-медиков общенационального проекта Birgemiz: Saýlyq.

Добровольцы организовали концерт для подопечных медико-социального учреждения общего типа для престарелых и инвалидов и подарили им микроволновую печь.

С августа в Казахстане стартовал общенациональный проект Birgemiz: Saýlyq, инициированный республиканским общественным объединением «Медицинская молодёжь». Волонтёры-медики, а также студенты самых различных вузов и колледжей объединяются, чтобы сообща помочь нуждающимся.

– Миссия медицинских волонтёров – это поддержка состояния здоровья наших подопечных, тех, кто находится на лечении в онкодиспансере или хосписе, тяжело болеет дома, является подопечным различных социальных учреждений. Конечно, медицинскую помощь своим пациентам в полной мере оказывают наши медицинские работники. Но им нужна и моральная поддержка, помощь в самых разных делах, – рассказал координатор общенационального проекта Birgemiz: Saýlyq в ВКО Данияр Жунусов.

По его словам, за период реализации проекта в Восточно-Казахстанской области к нему присоединилось более 150 волонтёров, которые оказали помощь и поддержку свыше 400 восточноказахстанцам. Они осуществляли общий уход за лежачими больными, занимались профилактикой пролежней, оказывали юридическую поддержку, помогали по дому с уборкой и приготовлением пищи, а также с приобретением и доставкой продуктов и лекарств. Если это было необходимо, то даже кормили тяжелобольных с ложечки. Среди волонтёров-медиков не только студенты медицинских вузов и колледжей области. Это и учащиеся других учебных заведений. Добрые дела может сделать каждый, а овладеть навыками оказания доврачебной помощи в состоянии любой, было бы желание.

– В августе – сентябре мы проводили мероприятия в доме престарелых Усть-Каменогорска. Кроме того, был подписан целый ряд меморандумов о сотрудничестве волонтёров ВКО с областными онкодиспансером, центром крови и другими организациями. Медицинские волонтёры работают с их пациентами и подопечными. Также стоит отметить, что в рамках благотворительной акции волонтёры провели огромное количество мероприятий, получив первое место в рамках реализации проекта Birgemiz: Saýlyq, – дополнил Данияр Жунусов.

Нынешняя благотворительная акция «Мечты сбываются» была организована специально для подопечных медико-социального учреждения общего типа для престарелых и инвалидов в Семее. Студенты Университета им. Шакарима подготовили праздничный концерт, а после всем желающим измерили артериальное давление. При поддержке социального проекта Birgemiz: Qamqor и ОФ «Махаббат.kz» для подопечных дома престарелых была приобретена микроволновая печь. Кстати, такой же подарок в ближайшее время будет вручён подопечным подобных социальных учреждений в Шемонаихинском и Глубоковском районах.

Отметим, что волонтёрское движение, добрые дела, сделанные от чистого сердца, близки и знакомы подопечным семейского социального учреждения для престарелых и инвалидов. Дело в том, что бабушки и дедушки, проживающие здесь, не теряют время в праздности, а предпочитают заниматься полезными делами. Те, кто умеет или желает научиться, вяжут детские носки и варежки. Это – подарки любимым названным внукам – воспитанникам семейских детских домов и дома ребёнка. Они даже свой клуб назвали по-семейному – «Бабушки – детям!», потому что для них каждый малыш – свой, любимый и родной.

– До пандемии вязаные изделия наши бабушки и дедушки сами привозили в детский дом и дарили каждому по паре варежек и носков, чтобы зимой было тепло. А потом ребятишки приезжали в гости к нам, заходили в комнаты, общались с бабушками и дедушками, обнимали их, благодарили за подарки и душевное тепло. Мы рады, что волонтёрское движение возрождается, вновь входит в привычное русло наша жизнь. Быть волонтёром – это значит дарить людям частичку своего сердца, вкладывать душу в любое дело, делиться с другими теплом и радостью, – считает культорганизатор медико-социального учреждения общего типа для престарелых и инвалидов Семея Лариса Исаева.

Софья Соболевская

Семей